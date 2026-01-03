[날씨]새해 첫 주말 아침 영하 10도 안팎…낮부터 평년 기온

새해 첫 주말인 3일 아침은 전국이 영하 10도 안팎으로 떨어질 전망이다. 이날 낮부터는 기온이 오르며, 평년 수준의 겨울 추위가 지속될 것으로 보인다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역의 아침 기온은 영하 10도 안팎으로 낮겠다. 경기북동내륙, 강원내륙·산지, 경북북동내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지겠다. 바람은 이날 아침까지 전국 대부분 지역에 55㎞ 내외로 강하게 불어 체감 온도는 더 낮겠다.

이날 낮부터는 기온이 올라가 당분간 평년(최저 -12~10도, 최고 1~9도)과 비슷하겠다. 이날 낮 최고기온은 0~8도가 될 전망이다.

일요일인 4일 아침 최저기온은 -10~2도, 낮 최고기온은 1~10도로 전망된다. 새해 첫 주말 동안 비나 눈이 내리는 곳도 있겠다.

충남 서해안은 이날 오후까지 1㎝ 미만 적설 혹은 1㎜ 내외의 강수가 예상된다. 제주 산지는 이날 아침까지, 경기남부서해안은 이날 밤까지, 충청권·전북은 4일 오전까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

서울과 일부 경기내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조할 전망이니 산불 및 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지는 이날 대부분 지역이 '보통' 수준이겠다. 4일에는 서울과 경기 남부, 충북·세종, 전북에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



