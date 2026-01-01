유승민 "총리 제안 거절…李 대통령과 생각 달라 할 수 없다"

지방선거 출마 불가 입장도 밝혀

유승민 국민의힘 전 의원이 지난해 더불어민주당 측으로부터 국무총리직 제안을 받은 사실을 1일 공식적으로 확인했다. 유 전 의원은 이재명 당시 대선 후보로부터 직접 제안을 받았으나, 자신의 정치적 철학과 소신을 이유로 거절했다고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "작년 2월 민주당 모 의원이 저에게 '이 대표가 집권하면 국무총리를 맡아 달라'고 했다"며 "바로 그 자리에서 '그럴 생각이 전혀 없다. 이 대표에게 전해라'고 답했다"고 설명했다.

그는 이어 "작년 5월 초쯤 김민석 당시 의원이 전화와 문자를 여러 차례 보내왔지만, 답하지 않았다"며 "그다음 날 이 후보에게서도 전화와 문자가 이어졌지만, 제 뜻은 이미 확실히 전달했기 때문에 일체 응답하지 않았다"고 말했다.

유 전 의원은 진행자의 '뜻이 맞으면 총리를 맡을 수 있는 것 아니냐'는 질문에 대해 "생각이 다른데 어떻게 일을 하느냐"며 "생각이 같아야 일을 하고, 사람이 철학과 소신을 버려가며 욕심낼 자리도 아니어서 하지 않았다"고 밝혔다. 그는 또 "저는 이재명 대통령과 생각이 많이 다르다. 환율 안정을 위해 국민연금을 동원하고, 전국민에게 소비 쿠폰을 주며, 기본소득과 지역 화폐를 시행하는 등 건건이 다르다"고 덧붙였다.

유 전 의원은 오는 6월 지방선거 출마 여부에 대해서도 선을 그었다. 그는 "경기지사, 서울시장 도전하라는 이야기도 듣지만, 우리 당 현재 모습으로는 해보나 마나다"면서 "전혀 생각하지 않고 있다"고 밝혔다. 또 "대구·경북을 제외한 지역은 거의 참패가 예상된다. 보나 마나 뻔하다"고 평가했다.

그는 다만 보수 재건과 통합을 위한 정치적 역할에 집중할 뜻을 내비쳤다. 유 전 의원은 "지방선거보다 훨씬 중요한 것은 2028년 총선"이라며 "민주당의 폭정을 견제하려면 2028년 총선에서 과반 확보가 필수"라고 강조했다. 그러면서 "국민들이 국민의힘을 건강한 비판 세력, 대안 세력으로 인정하게 하려면 당이 분열하지 않고 통합해야 한다"고 말했다.

유 전 의원은 딸 유담 씨의 인천대 교수 임용 특혜 논란과 관련해서는 "법적·정치적·도의적·학문적으로 아무 문제가 없다"며 "경찰과 감사원이 조사하고 대학이 논문을 검증하는 만큼, 제대로 끝까지 조사해 결론을 내달라. 그러면 결백이 명확히 밝혀질 것"이라고 밝혔다.





