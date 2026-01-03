스페인은 청포도, 독일은 돼지 모양 과자…지구촌 새해맞이 음식은

신년 각국 새해음식 화제

케이크 속 동전 숨겨놓기도

새해 첫날 떡국을 먹는 풍습에는 무병장수와 풍요를 기원하는 의미가 담겨 있다. 길게 뽑은 가래떡은 장수를, 동전처럼 둥글게 썬 모양은 재물운을 기원한다. 이처럼 새해 음식에 의미를 부여하는 전통은 한국뿐만 아니라 세계 곳곳에서도 찾아볼 수 있다. 나라별로 음식은 다르지만 '한 해의 복을 기원한다'는 마음만큼은 같다.

각양각색 새해 음식…행운 바라는 마음은 공통

독일의 마지팬 피그. 픽사베이 원본보기 아이콘

미국에서는 새해에 쌀, 콩, 양파, 베이컨, 채소 등을 소금이나 향신료와 함께 볶아 만든 '호핑존'을 즐겨 먹는다. 콩은 동전, 녹색 채소는 지폐, 돼지고기는 부를 상징해 한 해의 경제적 풍요를 기원하는 뜻이 담겼다. 본래 아프리카에서 끌려 온 흑인 노예들이 먹던 음식이었으나, 남북전쟁 이후 미국 전역으로 퍼지며 대표적인 새해 음식으로 자리 잡았다.

영국은 '민스파이'를 먹는 전통이 있다. 건과일과 향신료 등을 넣고 만든 파이로, 크리스마스부터 12일 동안 매일 한 개씩 먹으면 새해에 행운이 찾아온다고 믿는 전통이 있다. 독일에서는 돼지 모양 과자인 '마지팬 피그'를 주고받으며 한 해의 행운과 번영을 기원한다. 돼지가 복을 상징한다는 인식에서 비롯됐으며, 주변 사람에게 선물하는 행위 자체가 행운을 나눈다는 의미가 있다.

종소리 맞춰 포도알 먹는 독특한 풍습도

스페인은 새해가 되면 광장에서 울리는 12번의 종소리에 맞춰 포도알을 하나씩 먹는 독특한 풍습이 있다. '우바스 데 수에르(Uvas de la Suerte·행운의 포도)'로 불리는 이 전통은 종이 울릴 때마다 포도 1알씩, 총 12알을 먹으며 한 해 12달의 행운을 기원하는 방식이다. 이런 풍습은 스페인뿐 아니라 멕시코, 포르투갈, 쿠바 등에서도 이어지고 있다.

불가리아에서는 새해 첫날 '포카치아'를 가족들과 함께 나눠 먹는다. 일반 포카치아와 달리, 새해용 포카치아는 반죽 속에 동전을 넣어 구운다는 점이 특징이다. 가장 나이가 많은 사람이 포카치아를 한 조각씩 나눠주는데, 그중 동전이 있는 조각을 받는 사람에게는 한 해 동안 행운이 따른다고 믿는다.

비슷한 풍습은 그리스에서도 찾아볼 수 있다. 그리스는 새해에 '바실로피타'라는 케이크를 자른다. 카스텔라와 비슷한 식감의 이 케이크 속에는 동전이나 작은 장신구가 숨겨져 있으며, 해당 조각을 얻는 사람에게 복이 깃든다고 여긴다.

아시아권에서도 새해 음식 문화 발달

아시아권에서도 새해 음식에 여러 의미를 담고 있다. 중국은 지역마다 풍습이 조금씩 다르지만, 대표적인 새해 음식으로 우리나라 만두와 닮은 '자오즈(교자)'가 꼽힌다. 모양이 고대 화폐 '원보'를 닮아 부를 상징한다는 인식이 있으며, 설 무렵 가족이 함께 자오즈를 빚으며 새해 소망을 비는 풍습이 있다. 속 재료에도 뜻을 담아 두부·배추는 평안을, 대추는 자녀 복을 기원하는 의미로 넣는다.

일본은 우리나라 떡국과 비슷한 '오조니'를 먹는다. 육수에 채소와 어육 등을 넣어 끓여내며, 한국 떡국과 달리 찹쌀로 만든 떡을 사용한다. 지역마다 조리법이 조금씩 달라 같은 오조니라도 맛과 형태가 다양한 것이 특징이다.





