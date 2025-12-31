본문 바로가기
주우정 현엔 대표, 오산 공사현장 안전점검

최대열기자

입력2025.12.31 11:26

주우정 현대엔지니어링 대표(오른쪽 두 번째)가 31일 경기도 오산 공사현장을 찾아 안전점검을 하고 있다. 현대엔지니어링 제공

주우정 현대엔지니어링 대표(오른쪽 두 번째)가 31일 경기도 오산 공사현장을 찾아 안전점검을 하고 있다. 현대엔지니어링 제공

주우정 현대엔지니어링 대표가 31일 경기도 오산시 '현대테라타워 세마역' 공사 현장을 찾아 안전 점검을 했다고 회사가 전했다.


겨울철 안전 취약구간과 방한시설·물품을 살피는 한편 현장 임직원 의견을 듣는 시간을 가졌다. 올해 마지막 일정으로 국토교통부가 주관하는 동절기 현장 안전점검 릴레이 캠페인 참여의 일환으로 소화했다. 주 대표를 포함해 이 회사 경영진은 올 한해 현장 안전점검을 1462차례 했다.

동절기 안전사고를 막기 위해 안전취약 구간을 대상으로 위험요소를 점검하는 한편 근로자 한랭질환을 막기 위해 따뜻한 쉼터를 운영했다. 고령자 등 민감군 근로자는 작업 전 체온·혈압 등을 측정했다. 밀폐공간에서 작업할 때는 유해가스 농도를 측정하는 감지기를 비치하고 개인용 가스 감지기 착용을 의무화했다. 회사는 다음 달 5일 전 현장에서 동시에 안전결의대회를 열기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
