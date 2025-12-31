[포토] 징검다리 연휴 앞두고 여행객들로 붐비는 인천공항 1여객터미널

새해 징검다리 연휴를 앞둔 31일 인천국제공항 제1여객터미널을 찾은 여행객들로 붐비고 있다.







