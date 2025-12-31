본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

사랑제일교회 뺀 '장위10구역'…성북구, 1931가구 착공 승인

김민진기자

입력2025.12.31 08:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17년 만에 본격 공사 개시

서울 성북구(구청장 이승로)가 장위10구역 재개발사업의 착공신고가 최종 처리됐다고 31일 밝혔다. 2008년 정비구역으로 지정된 지 17년 만에 본격적인 공사가 시작되는 것이다.

장위10구역 조감도. 성북구 제공.

장위10구역 조감도. 성북구 제공.

AD
원본보기 아이콘

대우건설이 시공하는 이 사업은 면적 약 9만1362㎡에 총 1931가구 규모의 대단지로 조성된다. 공공주택 341가구는 분양주택과 함께 혼합 배치될 예정이다.


약 5900㎡ 규모의 문화공원과 도서관, 주민센터 등 공공기반시설이 들어서고, 주요 도로인 돌곶이로도 확장된다. 교통과 문화 인프라 개선 효과가 기대된다.

장위10구역은 2017년 관리처분계획 인가를 받았으나 사업 대상지 내 사랑제일교회(담임목사 전광훈)와의 갈등으로 장기간 지연됐다. 이후 교회 부지를 제외하고 정비구역을 조정해 사업을 재추진했다.


이번 착공으로 장위 뉴타운 전체 사업에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 성북구 관계자는 "신속한 절차 진행으로 성공적으로 정비사업이 마무리될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

檢, 수능 '일타강사' 현우진·조정식… '문항 거래' 불구속 기소

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

새로운 이슈 보기