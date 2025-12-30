삼성 반도체, 성과급 최대 연봉 48%…메모리 실적 회복 반영

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문 임직원들이 올해 성과급으로 연봉의 최대 48%를 받게 됐다. 범용 디램과 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 실적이 뚜렷하게 개선된 영향이다.

30일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 2025년도분 초과이익성과급(OPI) 예상 지급률을 사내에 공지했다. DS 부문의 OPI 예상 지급률은 43~48%로 제시됐다. 지난해 14%에서 크게 오른 수준이다.

OPI는 매년 한 차례 지급되는 성과급으로, 사업부 실적이 연초 목표를 초과 달성할 경우 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 지급된다. 최종 지급률은 내년 1월 확정된다.

DS 부문은 2022년도분 OPI로 연봉의 50%를 받았으나, 반도체 업황 악화로 2023년도분은 0%로 책정됐다. 당시 DS 부문은 연간 14조8800억원의 적자를 기록했다. 이후 지난해 상반기부터 실적이 개선되며 2024년도분 OPI는 메모리·시스템엘에스아이·파운드리 등 대부분 사업부에서 14% 수준으로 회복됐다.

올해는 범용 디램 가격 상승과 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 공급 확대가 맞물리며 성과급 지급률이 추가로 상승했다. 시스템엘에스아이와 파운드리 사업부의 지급률도 소폭 오른 것으로 전해졌다. 파운드리 사업부는 테슬라와 22조8000억원 규모의 대형 공급 계약을 체결했고, 시스템엘에스아이 사업부는 애플에 차세대 아이폰용 이미지센서를 납품할 예정이다.

증권가에서는 삼성전자 메모리 사업부의 영업이익이 올해 상반기 약 6조3500억원에서 하반기 23조원 이상으로 늘어날 것으로 보고 있다. 연간 기준으로는 30조원에 육박할 것으로 예상된다.

한편 삼성전자 DS 부문은 하반기 목표달성장려금(TAI) 지급률도 공지했다. 메모리 사업부와 반도체연구소는 100%로 책정됐고, 시스템엘에스아이와 파운드리는 25%로 결정됐다. TAI는 연 2회 지급되며, 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급된다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



