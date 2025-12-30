국산 3000t급 잠수함 첫 해외 훈련…7000㎞ 항해 '이상 무'

국내 방산기술로 설계·건조한 도산안창호급 잠수함 중 최초로 해외훈련에 참가한 안무함(KSS-III·3000t급)이 임무를 성공적으로 완수하고 귀국했다.

해군은 30일 오전 경남 진해군항에서 김태훈 해군잠수함사령관(소장) 직무대리 주관으로 한미 연합대잠훈련 '2025 사일런트 샤크(Silent Shark)' 훈련을 마치고 복귀한 안무함 입항 환영식을 진행했다고 밝혔다.

안무함은 도산안창호급 잠수함으로는 최초로 해외훈련에 참가했다. 지난 11월 초 진해군항을 출항해 11월 17일 괌에 입항했으며 이후 안무함은 한 달여간 괌 인근 해역에서 잠수함 추적·공격훈련, 자유공방전, 항공대잠전 등을 진행하면서 한미 연합작전 수행능력을 향상하고 상호 운용성을 강화했다.

특히 안무함은 진해에서 괌까지 왕복 7000여㎞의 장거리 원양항해와 열대 해역 등 다양한 수중환경에서의 임무를 단 한 건의 장비고장 없이 완수했다. 국내 방산기술로 건조한 잠수함의 우수성을 입증한 것이다.

안건영 안무함장(대령)은 "이번 장거리 해외훈련 참가를 통해 우리 방산기술로 만든 잠수함의 우수한 작전성능과 승조원 편의성을 확인할 수 있었다"며 "세계 최고 성능의 디젤 잠수함을 운용한다는 자부심을 갖고 대한민국 해양 수호 임무완수에 매진하겠다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



