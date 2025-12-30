아우디, 테슬라 이어 BMW까지 성공…잘 나가는 삼성전자 또 반도체 공급

엑시노스 오토, BMW 차세대 전기차 공급

'메모리 편중' 탈피

메모리 호황에 非메모리 경쟁력 더한 삼성

삼성전자가 독일 BMW에 프리미엄 차량용 프로세서를 공급한 것으로 나타났다. 아우디·폭스바겐·테슬라에 이어 BMW까지 수주에 성공하면서 메모리 중심이던 반도체 수익 구조를 설계와 파운드리(반도체 위탁생산) 영역으로 넓히는 계기를 마련했다는 평가가 나온다.

30일 반도체 업계에 따르면 삼성전자 DS부문은 차량용 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V720'을 BMW의 신형 전기차 '뉴 iX3'에 공급했다. 뉴 iX3는 BMW의 차세대 전동화 플랫폼인 노이어 클라쎄(Neue Klasse)가 적용되는 첫 모델이다. 삼성이 미래 모빌리티 전환 과정에서 소프트웨어중심차량(SDV) 분야 주요 반도체 공급 파트너로 입지를 굳혔다는 분석이 나온다.

2022년 올리버 집세 BMW 최고경영자(CEO) 방한 당시 이재용 삼성전자 회장과 회동한 모습.

엑시노스 오토 시리즈는 시스템LSI 사업부가 설계하고 파운드리 사업부가 제조한다. 운전자에 실시간 운행정보를 제공하고 고화질 멀티미디어 재생 등을 가능케 하는 역할을 한다. 삼성은 앞서 아우디(2019년)·폭스바겐(2021년) 등에 엑시노스 오토 칩을 공급한 데 이어 BMW 공급 성과를 더하면서 진입 장벽이 높은 독일 완성차 업체들을 상대로 포트폴리오를 확장하는 데 성공했다.

삼성전자는 BMW의 차세대 전기차·내연기관차 모델에도 엑시노스 오토 칩을 공급할 예정이다. 차세대 7시리즈 모델에는 5㎚(1㎚=10억분의 1m) 엑시노스 오토 V920이 탑재될 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "엑시노스 오토는 까다로운 품질 검증을 통과하고 오디오·비디오 처리 능력에서 최고 수준으로 평가됐다"며 "삼성이 차량용 반도체 시장에서 경쟁력을 높이는 성과"라고 말했다.

자동차 업계에선 BMW가 핵심 미래 전략 프로젝트인 '노이어 클라쎄'의 첫 양산 모델에 삼성전자의 차량용 반도체를 채택했다는 점에서 이번 수주를 주목하고 있다. BMW iX3에는 차량 전면 유리를 활용한 '파노라믹 i드라이브'가 처음으로 적용되며, 3차원 헤드업 디스플레이(HUD) 실시간 연산과 음성 인식 및 시선 추적 기능을 구현하기 위해 고성능 차량용 반도체가 필요하다.

이번 협력은 독일 완성차 업계의 반도체 공급망 다변화 흐름과도 맞닿아 있다. 최근 특정 국가와 기업에 편중된 반도체 조달 리스크가 부각된 상황에서 BMW가 노이어 클라쎄 프로젝트에 삼성을 참여시킨 것이다. 삼성은 배터리·디스플레이·오디오에 이어 차량용 반도체까지 공급 범위를 넓히며 독일 완성차 시장에서 전기차 핵심 부품을 아우르는 공급사로 입지를 강화하고 있다.

삼성전자 엑시노스 오토 V920.

삼성전자의 BMW 공급은 한국 반도체 생태계의 취약점으로 지적받아 왔던 메모리 편중 구조를 완화하는 성과라는 점에서도 의미가 있다. 글로벌 메모리 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비율은 60%가 넘는다. 최근 들어서는 빅테크(대형 정보기술 기업)의 인공지능(AI) 수요가 급증하면서 고대역폭메모리(HBM)·범용 D램 등 가격이 치솟아 역대급 호황을 맞았다.

다만 비메모리·파운드리 영역의 취약성이 수출 탄력성을 떨어뜨린다는 점이 과제였다. 반도체 수출이 대부분 메모리 중심으로 구성된 한국과 달리, 대만은 시스템 반도체·파운드리 비중이 70%를 넘는다. 이런 구조적 차이는 대만의 반도체 수출 경쟁력이 한국을 앞선 배경으로 꼽힌다.

삼성전자는 메모리 사업부에서 확보한 자금을 시스템LSI·파운드리 사업부의 경쟁력을 개선하는 데 투입하고 있다. 단기 수익성만 보면 부담스럽지만, AI 확산으로 수요가 커질 비메모리 영역에서 경쟁력을 확보하지 못하면 메모리 편중 구조를 반복할 수밖에 없다는 판단이 깔려 있다.

그 결과, 테슬라로부터 약 23조원 규모의 대형 파운드리 계약을 수주했고 최신 2㎚ 공정이 적용된 '엑시노스 2600'을 내년 초 출시될 갤럭시 S26에 탑재하기로 했다. 실적 개선 흐름도 뚜렷하다. DS부문은 올해 3분기 영업이익 7조원을 기록했고 4분기엔 20조원에 육박할 거란 전망이 나온다.





