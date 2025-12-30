[클릭 e종목]"환율 하락은 주가 동력…대한항공 목표가 유지"

하나증권은 30일 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,850 2025.12.30 개장전(20분지연) 관련기사 항공사 홈피 앞에 'gw' 붙이니 인트라넷으로…뻥 뚫린 항공사 보안대한항공, 연말 맞아 국내외 사회공헌 활동 전개[클릭 e종목]"환율 안정시, 대한항공 트레이딩 접근 가능" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "최근 달러·원 환율 하락이 눌려 있던 주가의 상승 동력으로 작용할 것"이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

이날 안도현 하나증권 연구원은 "환율 하락은 항공주 주가에 긍정적 요인이다. 대한항공 비용의 50% 이상이 달러에 연동돼 있고, 환율 10원 변동 시 약 480억원의 외화평가손익이 발생한다"며 이같이 밝혔다.

대한항공의 4분기 별도 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 4조3150억원, 영업이익은 7% 감소한 4055억원으로 전망했다. 다만 영업비용은 전년 동기 대비 9% 늘 것으로 봤다. 감가상각비가 26% 증가하고, 연료비도 높아진 환율 영향으로 4% 늘 것으로 분석했다.

안 연구원은 "4분기 여객 사업부는 10월 추석 연휴 효과가 이연되며 매출액이 전년 동기 대비 6% 증가한 2조5080억원을 기록하겠다. 중국과 일본 노선 수요가 양호했던 것으로 파악됐다"며 "화물사업부는 연말 특수를 맞아 매출액 6% 증가, 운임 4% 상승이 예상되며 전체 수익성을 이끌 것"이라고 예상했다.

내년 주요 관전 포인트는 ▲통합 완료 후 프리미엄 전략 본격화 ▲항공우주 사업부 성장 등을 꼽았다.

안 연구원은 "아시아나항공과 통합이 원만하게 마무리되면 '프리미엄 전략'을 본격 수행해 수익성 상승과 환승 수요 흡수를 유도할 것"이라며 "또 하나의 성장 축인 항공우주 사업부는 저피탐 무인기, UH 60 성능개량, 전자전기 등 신규 수주로 내년 매출액이 전년 대비 30% 증가한 8500억원을 기록할 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



