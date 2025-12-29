본문 바로가기
일반

금호건설 대표, 동북선 사망 사고 사과…"전국 유사 공정 중단"

이지은기자

입력2025.12.29 17:30

동북선 공사 현장서 근로자 사망
사고 현장 및 유사 공정 공사 중단

제기동 일대 동북선 공사 현장에서 근로자 사망 사고가 발생한 가운데 금호건설이 전국에서 진행 중인 유사 공정 공사를 모두 중단다. 금호건설은 사고 원인을 조사하고 재발 방지 대책에 착수할 방침이다.


조완석 금호건설 대표이사는 29일 사과문을 통해 "갑작스러운 사고로 사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다"며 "사고 직후 해당 현장의 모든 공정을 중단함은 물론, 전국 현장의 모든 유사 공정 공사를 즉시 멈췄다"고 밝혔다.

금호건설 대표, 동북선 사망 사고 사과…"전국 유사 공정 중단"
이어 "사고 원인에 대한 철저한 조사와 점검에 착수했다"며 "관계 기관의 조사에도 성실히 협조하며 재발 방지를 위해 필요한 조치를 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

조 대표는 "유가족분들께서 겪고 계신 고통을 조금이나마 덜어드릴 수 있도록 회사 차원의 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 사고를 계기로 당사의 안전 관리 체계를 재점검하고, 현장의 예방 중심 안전 관리를 더욱 강화하겠다"고 강조했다.


앞서 이날 오전 10시41분께 동대문구 제기동의 도시철도 동북선 공사 현장에서 돌무더기가 떨어지는 사고가 발생했다. 이 사고로 당시 작업 중이던 60대 남성이 낙하물에 맞아 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 사망했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
