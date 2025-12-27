본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

민주당, 尹 전 대통령 비상계엄 발언에…"국민 배신" 강력 비판

세종=이동우기자

입력2025.12.27 13:08

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

더불어민주당은 27일 윤석열 전 대통령이 특수공무집행방해 등 사건 결심 공판에서 비상계엄 선포의 정당성을 주장한 것과 관련해 "국민을 배신한 행위"라고 강하게 비판했다.


백승아 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "윤 전 대통령이 최후진술에서조차 불법 계엄을 '계몽령, 경고용'이라며 반복 주장한 것은 국민과 헌법, 민주주의를 모독한 파렴치한 태도"라고 밝혔다.

민주당, '하늘이법' 당론 추진 (서울=연합뉴스) 김주성 기자 = 더불어민주당 교육특별위원장인 백승아 의원이 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 당론으로 추진하기로 한 '하늘이법' 입법 방향을 설명하고 있다. 2025.2.16 utzza@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

민주당, '하늘이법' 당론 추진 (서울=연합뉴스) 김주성 기자 = 더불어민주당 교육특별위원장인 백승아 의원이 16일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 당론으로 추진하기로 한 '하늘이법' 입법 방향을 설명하고 있다. 2025.2.16 utzza@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

AD
원본보기 아이콘

또한 그는 "이번 구형은 무너진 민주주의와 헌정 질서를 회복하기 위한 사법적 심판의 시작이자, 내란세력 단죄의 신호탄"이라며 사법부의 신속한 재판과 내란 관련자에 대한 엄정 처벌을 촉구했다.

앞서 조은석 내란 특별검사팀은 전날 공판에서 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄 당시 체포 방해 혐의에 대해 징역 10년을 구형했다.


윤 전 대통령은 최후진술에서 비상계엄 선포가 "거대 야당의 입법 독재 때문"이라고 주장하며 혐의를 전면 부인했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 낸 삼성바이오로직스 연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"샤넬백 빌려드립니다"젊은층에 유행 중인 부업

"2만원에 임산부 구합니다"…성심당 '임산부 프리패스' 악용

"남자들은 원래 다 이래"…월급 적다던 남편, 3년 동안 성과급 숨겼다

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

"썰매 끌 순록이 없어…우크라戰 때문에"

한국 장기 체류 외국인 160만명…중국인이 가장 많아

새로운 이슈 보기