삼천리, '지도표 성경김' 성경식품 1195억원에 인수

에너지 기업 삼천리그룹이 '지도표 성경김'으로 유명한 국내 3대 김 제조업체 성경식품을 약 1200억원에 인수한다.

26일 삼천리그룹은 성경식품 지분 100%를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다고 밝혔다.

삼천리그룹 성경식품 인수 주식매매계약 체결식. 삼천리그룹

주식 569만7706주를 약 1195억원에 취득한다. 주식 취득 예정일은 내년 3월 26일이다.

'지도표 성경김'으로 잘 알려진 성경식품은 1981년 대전에서 시작한 향토 식품 기업이다. 올해 매출액이 1300억원에 이를 것으로 예상되는 등 최근 매년 최고 실적을 기록하고 있다. 전체 매출액의 40%를 수출이 차지하고 있으며 수출국 중 미국의 비중이 압도적으로 크다.

김은 지난해 수출 약 1조4000억원을 기록하며 대한민국 수출 10대 품목에 선정되는 등 '검은 반도체'로도 불리고 있다. 최근 5년간 연평균 성장률이 약 14%에 달하며 올해는 사상 최대 규모인 수출액 약 1조6000억원을 달성할 전망이다.

삼천리그룹은 이번 인수를 통해 생활문화 사업의 저변을 확대한다는 구상이다.

삼천리그룹 관계자는 "K-푸드의 세계적 확산에 따른 글로벌 김 시장의 성장성과 잠재력에 주목해 이번 성경식품 인수에 이르게 됐다"고 밝혔다.





오수연 기자



