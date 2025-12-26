본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

삼천리, '지도표 성경김' 성경식품 1195억원에 인수

오수연기자

입력2025.12.26 19:37

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에너지 기업 삼천리그룹이 '지도표 성경김'으로 유명한 국내 3대 김 제조업체 성경식품을 약 1200억원에 인수한다.


26일 삼천리그룹은 성경식품 지분 100%를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다고 밝혔다.

삼천리그룹 성경식품 인수 주식매매계약 체결식. 삼천리그룹

삼천리그룹 성경식품 인수 주식매매계약 체결식. 삼천리그룹

AD
원본보기 아이콘

주식 569만7706주를 약 1195억원에 취득한다. 주식 취득 예정일은 내년 3월 26일이다.

'지도표 성경김'으로 잘 알려진 성경식품은 1981년 대전에서 시작한 향토 식품 기업이다. 올해 매출액이 1300억원에 이를 것으로 예상되는 등 최근 매년 최고 실적을 기록하고 있다. 전체 매출액의 40%를 수출이 차지하고 있으며 수출국 중 미국의 비중이 압도적으로 크다.


김은 지난해 수출 약 1조4000억원을 기록하며 대한민국 수출 10대 품목에 선정되는 등 '검은 반도체'로도 불리고 있다. 최근 5년간 연평균 성장률이 약 14%에 달하며 올해는 사상 최대 규모인 수출액 약 1조6000억원을 달성할 전망이다.


삼천리그룹은 이번 인수를 통해 생활문화 사업의 저변을 확대한다는 구상이다.

삼천리그룹 관계자는 "K-푸드의 세계적 확산에 따른 글로벌 김 시장의 성장성과 잠재력에 주목해 이번 성경식품 인수에 이르게 됐다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 당 6억4000만원"…회사 매각 후 3467억 '통 큰 보너스' 쏜 사장님 "직원 당 6억4000만원"…회사 매각 후 3467억 '통 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

"직원 당 6억4000만원"…회사 매각 후 3467억 '통 큰 보너스' 쏜 사장님

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

노란봉투법 지침 보니…통제 여부로 사용자 판단, 정리해고도 쟁의 대상

새로운 이슈 보기