KB금융지주·은행, 정보보호·생산적금융 전담 조직 신설

KB금융지주와 KB국민은행이 23일 오후 서울 여의도 본점 신관에서 각각 이사회를 열고 조직 개편을 단행했다고 밝혔다.

KB금융지주는 정보보호 조직강화 차원에서 기존 정보보호부를 준법감시인 산하로 옮기고 정보보호 조직안에 '사이버보안센터'도 신설했다. KB국민은행도 같은 취지에서 소비자보호그룹 아래 '금융사기예방 유닛'을 새로 뒀다.

KB금융지주는 생산적 금융을 이끌 'CIB(기업투자은행)마켓 부문'도 설치했다. KB국민은행에도 생산적 금융 지원 조직으로서 '성장금융추진본부'가 들어선다.

그룹의 경영전략과 디지털 혁신을 각각 맡은 '전략담당'과 '인공지능(AI)·디지털전환(DT)추진본부'를 총괄할 '미래전략부문',개인과 중소기업 고객에 통합 솔루션(해법)을 제시할 '자산관리(WM)·중소기업 부문'도 신설됐다.





