본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

장동혁, 한동훈·이준석과 연대론에 "지금은 시기상조"

장보경기자

입력2025.12.26 15:59

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"당이 바뀌고 강해져야 할 시기"
이명박·박근혜 면담 추진 가능성도

장동혁 국민의힘 대표는 26일 한동훈 전 대표, 이준석 개혁신당 대표와의 내년 6월3일 지방선거 연대론에 "지금은 구체적 연대를 논의하기에 시기상조"라며 선을 그었다.


장 대표는 이날 서울 도봉구에서 약자와의 동행위원회 봉사활동을 마치고 기자들과 만나 "(연대론은) 처음 듣는 얘기"라며 "얼마 전 제가 변화를 말씀드렸고, 우리 국민의힘이 어떻게 쇄신하고 변화할지에 대한 그림도 아직 국민께 제시하지 못했다"고 말했다. 그러면서 "지금은 연대를 논하기보다 우리 국민의힘이 바뀌고 강해져야 할 시기"라고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 도봉구 일대에서 생활폐기물 상차와 가로청소 봉사활동을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 도봉구 일대에서 생활폐기물 상차와 가로청소 봉사활동을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최근 한 전 대표가 장 대표의 24시간 무제한 토론(필리버스터)을 호평하며 해빙 분위기가 조성되고, 이 대표도 통일교 특검 '공동 투쟁'을 거론하며 장 대표에게 손을 내밀었지만, 장 대표는 내년 지방선거를 5개월여 앞두고 우선 거리두기에 나선 모양새다.

그는 이명박·박근혜 전 대통령, 유승민 전 의원 등과의 면담 추진 가능성에 대해선 "그동안 당을 이끈 원로, 당의 어른을 만나는 일정은 연말이 가기 전에 하려고 한다"며 "보다 넓게 확장하고 당의 힘을 넓히기 위한 행보를 하려고 한다"고 말했다.


다만 "전직 대통령들을 뵙는다는 계획 외 다른 분들을 어떻게 만나 뵐지에 대해서는 구체적인 계획을 가지고 있지 않다"고 했다.


장 대표는 이날 오전 환경공무관들과 함께 도봉산 입구 인근에서 거리를 쓸고 쓰레기를 주우며 청소 봉사활동을 했다. 신동욱·김재섭 등 의원과 김민수·양향자 최고위원 등도 동행했다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가방에 달린게 혹시" 매출 2억5000만원 돌풍…한복 담은 'K패션'[NE 커피챗] "가방에 달린게 혹시" 매출 2억5000만원 돌풍…한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

원수 사랑하라던 예수 탄생 기념일에… 복수 실천한 트럼프

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기