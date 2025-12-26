정청래, "2차 종합·통일교 특검 빠르게"…취임 후 147일 만의 기자회견

지선 전 내란청산 강조…신속 사법개혁 언급

조희대 사법부 비판 이어가…1인1표 재추진

정청래 더불어민주당 당대표가 취임 후 첫 기자회견에서 2차 종합특검·통일교 특검 및 사법개혁 추진을 강조했다. 6·3 지방선거를 앞두고 내년까지 내란 청산을 강조하며 국민의힘과 각을 세우겠다는 의도로 보인다. 최근 최종 부결된 권리당원 1인1표제는 다음 달 최고위원 보궐선거가 끝난 직후 재추진할 계획이다.

26일 여의도 국회에서 열린 정 대표의 기자회견에서 정 대표는 모두발언에서 "2차 종합 특검과 통일교 특검은 가장 빠른 시일 안에 속도감 있게 추진하겠다"며 "내란 청산과 개혁 완수를 향한 발걸음은 한 발짝도 물러설 수 없고, 한시도 쉴 수 없다"고 밝혔다.

2차 종합특검 관련 정 대표는 "3대 특검에서 미진했던 부분을 모아 집중적으로 파헤침으로써, 모든 의혹에 분명한 마침표를 찍을 수 있도록 매진할 것"이라며 "노상원 수첩, 여인형 메모, 채해병 사건 구명로비 의혹, 김건희·윤석열의 국정농단 등을 포함해 12·3 비상계엄 내란 사태의 전말과 윤석열 정권의 모든 국정농단을 낱낱이 밝혀야 한다"고 강조했다.

국민의힘을 향해서는 통일교 특검 등을 거론하며 정당 해산 가능성을 경고했다. 정 대표는 "2022년 대선 당시 국민의힘의 쪼개기 정치 후원금 수수 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다"며 "정교유착은 위헌 그 자체로서, 민주적 기본질서를 정면 위배하는 행위"라고 했다. 이어 그는 "추경호 전 국민의힘 원내대표의 계엄 해제표결 방해 의혹이 사실로 밝혀진다면, 국민의힘과 통일교의 유착이 유죄로 확정된다면, 국민의힘은 위헌 정당으로서 해산돼야 함을 다시 한번 강조한다"고 덧붙였다.

법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 사법개혁안 신속 처리를 언급하며 조희대 사법부에 대한 강도 높은 비판도 잊지 않았다. 정 대표는 "조희대 사법부가 12·3 비상계엄 내란 사태 당시, 또 서부지법 폭동 사태 당시, 사법부의 독립을 외쳤더라면 지금과 같은 사법부에 대한 국민 불신도 없었을 것"이라며 "오죽하면 제가 8·16 독립운동가라 말하겠느냐"고 했다. 그는 "사법개혁은 조희대 사법부가 자초한 일"이라며 "모두가 자업자득"이라고 말했다.

지난 5일 당 중앙위원회에서 부결된 권리당원 1인1표제와 관련해선 재추진 의사를 피력했다. 정 대표는 "1인1표제를 이번 최고위원 보궐선거 직후 재추진하겠다"고 못 박았다. 최고위원 보궐선거는 다음 달 11일 열릴 예정이다.

끝으로 정 대표는 공정한 공천으로 6·3 지방선거를 민주당의 승리로 이끌겠다고 다짐했다. 정 대표는 "기초의원, 광역의원, 기초단체장, 광역단체장, 우리 당의 후보를 뽑는 모든 경선에 권리당원이 참여한다. 상향식 공천제도가 전격 도입된 것"이라며 "노무현 대통령께서 국회의원 공천권을 지역 주민들께 돌려드린 이래 가장 큰 공천개혁이고 가장 큰 정치개혁"이라고 했다.

정 대표는 이날 기자회견에서 ▲3대(검찰·언론·사법) 개혁 입법 ▲상법개정안 등 민생회복 입법 ▲응급의료법 개정안 등 국민 안전 입법 ▲부산 해양수도특별법 등 국토균형발전 입법 ▲법정시한 내 2026년도 정부 예산안 처리 등 민주당의 성과를 나열했다.

이날 기자회견은 정 대표가 당 대표로 취임한 후 147일 만에 처음 진행됐다. 정 대표는 정치권의 관행처럼 여겨왔던 취임 100일 기자회견을 열지 않고 유기견 보호소 봉사활동에 나갔다. 1인1표제가 최종 부결된 지난 5일 긴급 기자회견이 열린 바 있지만 정 대표는 기자들의 질의를 직접 받지 않고 입장 발표 후 퇴장했다.





