본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한동훈, '24시간 필버' 장동혁에 "노고 많으셨다"…친한계 "동지 되자는 의미"

김성욱기자

입력2025.12.26 09:05

시계아이콘01분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한동훈, 장동혁 24시간 필리버스터 치하
"혼신의 힘, 모두 함께 싸우고 지켜내야"
장동혁 "절박함에 누구도 이견 없을 것"

한동훈 전 국민의힘 대표가 장동혁 현 대표의 24시간 필리버스터에 대해 긍정적으로 평가한 가운데, 친한계(친한동훈계) 한지아 의원이 "동지가 되자는 의미"라고 해석했다. 한 의원은 25일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "우리 당에 여유가 없지 않으냐, 제1야당으로서 건강한 견제를 하기 위해서는 합심을 해야 한다"고 말했다.


한동훈 전 국민의힘 대표가 장동혁 현 대표에게 "위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다. 노고 많으셨다"고 유화적 메시지를 보냈다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 장동혁 현 대표에게 "위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다. 노고 많으셨다"고 유화적 메시지를 보냈다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한 의원은 "동지가 될 수 있는 메시지로 손을 함께 잡고 같이 미래로 갔으면 좋겠다"며 "우리는 싸운 적이 없기에 손을 내밀고 안 내밀고 할 것도 없이 같은 동지로서 앞으로 나가자는 의미가 아닐까 싶다"고 밝혔다. 장 대표가 한 전 대표의 메시지에 화답할 가능성에 대해서는 "제가 아는 장 대표는 따뜻한 분"이라며 "(화답할) 용기까지도 필요 없지 않을까 싶다. 해주셨으면 하는 바람과 기대가 있다"고 답했다.

장 대표의 필리버스터에 대해서는 "대단하다고 생각한다. 그런 결기, 리더십이 멋지다고 생각한다"면서도 "일부 메시지는 다시 한번 우리를 12월 3일 과거의 족쇄처럼 묶어 놓는 게 아닌지 우려가 있었다"고 말했다. 이어 "야당이 우리 하나밖에 없기에 여유가 없다. 새해에는 여러 가지 변화가 필요하고, 과거에 묶여 있지 않고 다음을 향해 나가야 한다"며 "건강하게 야당으로서 역할을 해야 한다"고 강조했다.


한 전 대표 가족을 둘러싼 당원 게시판 논란에 대해서는 "국민들은 관심이 없다"며 "필요한 사안이라면 적절한 시기에 한 전 대표가 매듭짓지 않을까 믿는다"고 했다.


한 전 대표는 24일 사회관계망서비스(SNS)에 "장 대표가 위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다. 노고 많으셨다"며 "모두 함께 싸우고 지켜내야 할 때"라고 적었다. 이에 대해 장 대표는 "필리버스터의 절박함과 필요성에 대해서는 누구도 다른 의견이 있을 수 없다고 생각한다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표는 지난 22일 오전 11시 40분부터 24시간 동안 내란전담재판부 설치법에 대한 필리버스터를 했다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 지난 22일 오전 11시 40분부터 24시간 동안 내란전담재판부 설치법에 대한 필리버스터를 했다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

장 대표는 지난 22일 오전 11시 40분부터 24시간 동안 내란전담재판부 설치법에 대한 필리버스터를 했다. 제1야당 대표로 헌정사상 처음 필리버스터에 나선 데 이어 역대 최장 기록을 세웠다. 그는 "비상계엄 내란특별재판부는 이름을 무엇이라고 부르든 반헌법적인 특별재판부"라며 "다수당이 판사를 입맛대로 골라 특정 사건을 맡겨서 원하는 재판 결과를 만들어내기 위한 수단에 불과하다"고 지적했다.


당시 장 대표가 토론을 마치자 본회의장에 있던 국민의힘 의원 40여 명은 손뼉을 치며 환호한 것으로 알렸다. 국민의힘 의원들은 필리버스터 시작 이후 20명 안팎으로 조를 짜서 교대로 본회의장을 지키며 장 대표에게 힘을 보태기도 했다.


정성호 법무부 장관도 본회의장을 지키며 장 대표의 필리버스터를 들었다. 이후 그는 SNS에 "대화와 타협이 실종된 우리 정치의 현실"이라며 "누구를 탓하기에 앞서 자신을 돌아보며 어떤 게 국민을 위한 정치인지, 의회민주주의가 무엇인지 성찰해봤으면 하는 허망한 기대를 해본다"고 적었다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기