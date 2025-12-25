中 역외위안화 환율 달러당 7위안 '붕괴'…15개월만

"달러화 약세 등 영향"

중국 역외위안화 환율이 달러당 7위안 아래로 내려갔다. 지난해 9월 이후 처음으로 심리적 지지선이 무너진 것이다.

25일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 역외위안/달러 환율은 한국시간 오후 1시1분 기준 전장 대비 0.0091위안 내린 6.9983위안에 거래됐다. 같은 시간 역내위안/달러 환율은 7.0062위안이며, 이 역시 2023년 5월 이후 처음으로 7위안 아래로 내려갈 가능성이 점쳐진다.

위안/달러 환율 하락은 달러 가치 약세 및 위안화 가치 상승을 의미한다. 중화권 매체는 미국 달러화 약세와 계절적 요인, 중국 경제의 견조한 흐름 등이 이러한 환율 흐름에 영향을 끼치고 있다고 해석하고 있다.

관영 글로벌타임스는 주요 6개국 통화(유로화·엔화 등) 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스가 100 아래에 머무르고 있다면서, 미국 기준금리 인하 기대감 등으로 달러 가치가 다른 주요 통화 대비 약세라고 설명했다.

또 중국 국내적으로는 경제 펀더멘털이 안정·개선되면서 위안화 가치가 상대적으로 강해지는 흐름이라는 분석도 나온다.

대만중앙통신은 전문가 견해를 인용해 기업들의 연말 위안화 수요가 늘어나는 등 외환 거래상의 계절적 요인도 영향을 끼치고 있다고 했다.





김영원 기자



