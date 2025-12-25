美 국방부 "중국, 미 본토 안보 위협할 군사력 보유"

'2025 중국 군사력 보고서'서 진단

"美 안보 직접적 위협할 역량 보유"

환구시보 "보고서 내용 모순적"

미국 국방부가 중국의 군사 역량이 미국 본토를 직접 위협할 수 있는 수준까지 올라섰다고 평가했다.

미 국방부는 지난 23일(현지시간) 공개한 '2025 중국 군사력 보고서'에서 "중국의 역사적인 군사력 증강은 미국 본토를 갈수록 취약하게 만들었다"며 "중국은 미국의 안보를 직접적으로 위협할 수 있는 대규모의 핵, 해양, 재래식 장거리 타격, 사이버, 우주 역량을 보유하고 있으며 이런 무기는 늘고 있다"고 진단했다.

국방부는 중국군의 목표는 2027년까지 대만을 상대로 "전략적인 결정적 승리"를 하고, 핵과 기타 전략 영역에서 미국을 "전략적으로 상쇄"하며, 역내 다른 국가를 상대로 "전략적 억제와 통제"를 달성할 수 있는 역량을 확보하는 것이라고 평가 내렸다.

국방부는 중국군이 대만을 강제로 병합하기 위해 상륙전, 화력전, 해상 봉쇄 등 다수 군사 옵션을 계속해서 개량하고 있으며 2024년에 이런 옵션의 필수 요소를 시험하는 훈련을 했다고 밝혔다.

국방부는 중국군이 중국으로부터 1500~2000해리(2400~3682㎞) 떨어진 표적까지 타격할 수 있고, 이런 공격이 충분한 양으로 이뤄질 경우 아시아태평양 지역에서 미군의 존재를 심각하게 도전하거나 와해할 수 있다고 분석했다.

다만 국방부는 중국 지도부가 대만을 무력으로 통합할 수 있는 중국군의 역량이 개선되고 있다고 보면서도, 중국군이 미국의 개입을 상대하면서까지 대만을 성공적으로 장악할 수 있는지에 대해서는 확신이 없을 것이라고 내다봤다.

또 국방부는 중국의 핵탄두 보유량이 2024년에 600기 초반에 머물렀다면서 이는 이전 몇 년보다 생산 속도가 둔화했음을 의미한다고 밝혔다. 그러면서 여전히 중국이 2030년까지 1000기가 넘는 핵탄두를 보유하게 될 것으로 전망했다.

이번 보고서의 분량은 100장으로 전임 바이든 행정부가 작년에 공개한 보고서의 절반 수준이다. 중국군의 전력에 대한 상세한 설명도 줄었다.

국방부는 보고서에서 중국과 충돌을 원하지 않는다는 입장을 거듭 강조했다. 국방부는 "트럼프 대통령의 리더십 아래에서 미중 관계는 지난 수년보다 탄탄하며 전쟁부(국방부)는 이 진전을 강화하기 위한 노력을 지원하겠다"며 중국군과 군 대 군 소통을 확대하고 미국의 "평화적 의도"를 분명히 전할 다른 방법을 모색하겠다고 했다.

보고서에 대해 중국 매체 환구시보는 사설을 통해 해당 보고서가 과거처럼 중국 군사력의 확장을 부각하고 미국 본토가 갈수록 취약해지고 있다는 불안감을 조장하면서도 미중 관계의 견고성을 강조하는 등 '모순적'이라고 평가했다. 또 이러한 이중성은 미중 관계의 복잡성을 보여준다면서, 미중 관계 안정을 중시한 트럼프 대통령의 입장은 긍정적 신호라고 봤다. 중국의 군사력이 패권 추구를 위한 것이 아닌 방어적 성격이라고 주장하기도 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



