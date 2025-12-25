日대기업 겨울보너스 첫 100만엔 돌파…역대 최대 규모

일본 경제단체 164개 대기업 보너스 조사

여름 보너스 99.8만엔→100.4만엔 최대폭

일본 대기업 직원들의 올겨울 보너스가 지난해보다 평균 8.57% 증가한 100만4841엔(약 931만9000원)에 달하는 것으로 집계됐다.

25일 마이니치신문 등 현지 언론에 따르면 일본 경제단체인 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회)이 종업원 500명 이상 대기업 164개 사의 올겨울 보너스를 조사한 결과, 1981년 이후 역대 처음으로 100만엔을 넘어섰다. 업종별로는 제조업이 105만6966엔(약 982만원)으로 10.09% 늘었고, 비제조업은 89만6495엔(약 833만원)으로 5.79% 늘었다.

앞서 게이다렌은 올해 여름 보너스 1차 집계에서도 종업원 500명 이상인 18개 업종·대기업 107곳의 보너스 평균은 1인당 99만848엔(약 932만원)으로, 지난해보다 4.37% 증가했다고 발표한 바 있다.

게이단렌은 이보너스 증가의 주요 요인으로 보너스 산정 기준이 되는 월급이 인상된 점과 제조업을 중심으로 한 실적 호조가 반영된 점을 꼽았다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>