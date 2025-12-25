본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"불 났는데 자동문 안열려"…테슬라, 美 당국 조사 받는다

김영원기자

입력2025.12.25 09:28

수정2025.12.25 09:30

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모델 3 결함 조사 청원 접수해 조사 착수

테슬라가 사고 등 비상 상황에서 차 문을 열기 어렵다는 소비자의 청원에 따라 미 당국의 추가 조사를 받게 됐다.


24일(현지시간) 미 도로교통안전국(NHTSA) 공개 서류에 따르면 NHTSA 내 결함조사국(ODI)은 테슬라 모델3의 기계식 문 열림 장치 관련 결함 조사를 요구하는 청원을 접수해 이에 대한 평가 절차에 돌입했다.

"불 났는데 자동문 안열려"…테슬라, 美 당국 조사 받는다
AD
원본보기 아이콘

당국은 지난달 24일 접수한 청원에서 2022년형 테슬라 모델3의 기계식 문 열림 장치가 눈에 띄지 않는 곳에 숨겨져 있고, 표시가 없으며, 비상시 직관적으로 찾을 수 없게 돼 있다는 주장이 제기됐다고 설명했다. 이 사안과 관련 있는 차량은 17만9071대로 추산된다.


주요 외신에 따르면 NHTSA의 이번 조사는 조지아주의 테슬라 소유주 케빈 클라우스가 2023년 차량에 갇힌 경험 이후 당국에 조사 요구 청원을 제출한 데 따른 것으로 알려졌다. 당시 클라우스는 화재가 발생한 모델3 차 안에서 문이 열리지 않아 발로 문을 차고 겨우 탈출했다고 주장했다.


테슬라는 전기차에 전자식 문 열림 장치를 도입했지만, 차량 충돌 후 이 장치가 작동하지 않아 차 문이 열리지 않는다는 소비자 신고가 이어졌다. 또 이런 비상 상황에서 기계식 장치를 이용해 문을 열어야 하지만, 해당 장치가 직관적으로 찾기 어려운 곳에 배치돼 있어 탑승자들이 차 안에 갇힐 수 있다는 지적도 나왔다.

앞서 NHTSA는 지난 9월에도 2021년식 테슬라 모델Y 차량에서 차 문이 열리지 않는다는 소비자 신고 9건을 접수해 예비 조사에 착수한 바 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일 "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

트럼프, 나비 넥타이 매고 MC 변신…오랫만에 TV쇼 귀환

"내가 많이 좋아한다"…李대통령에 '백악관 황금열쇠' 선물 보낸 트럼프

알리·테무에서 '사면 안 되는' 물건들

새로운 이슈 보기