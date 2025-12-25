엔비디아 '역대급 딜' 나왔다…젠슨황, AI칩 스타트업 29조원 '베팅'

美 CNBC '29조원에 인수' 보도

그록 "기술 라이선스 계약 체결"

엔비디아가 인공지능(AI) 가속 칩 스타트업 그록의 자산을 약 200억달러에 인수하기로 했다. 엔비디아 역사상 최대 규모의 거래다.

그록 측은 24일(현지시간) 자사 블로그를 통해 "그록의 추론 기술에 대해 엔비디아와 비독점적 라이선스 계약(non-exclusive licensing agreement)을 체결했다"며 "이 계약은 고성능, 저비용 추론 기술에 대한 접근성 확대라는 공동의 목표를 반영한다"고 밝혔다.

이 기업은 대규모 언어 모델의 추론 관련 작업 속도를 높이는 데 사용되는 AI 가속기 칩을 주로 설계해 왔다. 올해 연간 5억달러(약 7000억원)의 매출을 목표로 삼은 바 있다.

그록 측은 "이번 계약의 일부로 그록 창업자인 조너선 로스와 사장 서니 마드라 및 다른 팀원들이 엔비디아에 합류해 라이선스 기술의 발전과 확장을 지원할 것"이라고 설명했다.

그러면서 "그록은 독립 기업으로 계속 운영되며 사이먼 에드워즈가 최고경영자(CEO) 역할을 맡게 된다"며 "그록 클라우드 사업은 차질 없이 계속 운영될 것"이라고 덧붙였다.

공식 발표에서 그록 측은 엔비디아와의 이번 거래와 관련해 계약 금액을 밝히지 않았다. 다만 그록 측 발표가 있기 전 CNBC는 엔비디아가 그록을 현금 200억달러(약 29조원)에 인수하기로 했다고 보도했다.

CNBC는 이 스타트업의 최신 자금 조달 라운드를 주도한 디스럽티브의 알렉스 데이비스 CEO의 말을 인용하며 '엔비디아 역사상 최대 규모의 인수 거래'라고 전했다. 이전까지 엔비디아의 최대 인수·합병은 2019~2020년 이스라엘 반도체 업체 멜라녹스를 69억달러에 인수한 것이었다.





