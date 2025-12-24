서울 옆세권 투자처, ‘현대 테라타워 구리 갈매’

최근 부동산 시장의 규제 강화와 금리 부담 속에서, 투자자들은 안정성과 실효성을 겸비한 대체 자산을 모색하고 있다. 이 가운데 '서울 옆세권'에 위치한 지식산업센터가 새로운 투자 대안으로 부상하고 있다. 서울과 인접한 입지에 자리하면서도 상대적으로 합리적인 분양가, 규제 회피 구조, 그리고 실질적인 세제 혜택까지 갖춘 복합 자산으로 평가받는다.

가장 두드러지는 장점은 입지적 가치다. 수도권 외곽 중 서울과 경계를 맞대는 지역은 서울 주요 업무지구와의 접근성이 뛰어나며, GTX 노선, 지하철 연장선, 고속도로 IC 등 교통 인프라 확충이 예정돼 있어 향후 자산 가치 상승 여력이 크다. 이러한 지역은 기업의 업무 효율성과 물류 접근성을 동시에 만족시킬 수 있어 입주 수요가 꾸준히 이어지는 특징을 지닌다.

투자처로서도 매력적이다. 지식산업센터는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 주택이 아닌 상업·업무용 자산으로 분류되며, 이에 따라 주택담보대출 규제나 실입주 의무에서 자유롭다. 투자자는 실거주 요건 없이 임대 수익을 목적으로 보유할 수 있으며, 일반 사업자 대출 또는 상업용 대출을 통해 자금 조달이 가능하다. 이는 운용 유연성을 높이고, 공실 리스크를 줄이는 데 유리한 구조다.

이러한 가운데, 서울 옆세권 입지에 자리한 구리갈매지구에서 지식산업센터를 분양 중으로 알려져 수요자들의 관심이 몰리고 있다. 그 주인공은 '현대테라타워 구리 갈매'다.

특히 단지는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력이 돋보인다. 타지역에서 비싼 임대료를 지불하며 입주 중인 기업들이라면, 임대보증금 수준으로 이곳에서는 입주가 아닌 자산 취득이 가능한 셈이기 때문이다. 비싼 임대료를 내고 있는 기업들인 경우 경제적인 이자 수준으로 분양을 받아 기업을 운영할 수 있는 장점이 있기 때문에 분양과 임차의 장단점을 잘 살펴 비용 부담을 낮추는 것이 좋다.

'현대테라타워 구리 갈매'가 들어서는 구리갈매는 고속도로 개통으로 특히 주목받고 있다. 지난해 말 개통된 세종~포천 고속도로(일명 제2경부선)의 안성~구리 구간은 수도권 동남부와 서울 동북권을 빠르게 연결하며 기존 경부·중부고속도로의 교통량을 분산시키고 있다.

'현대테라타워 구리 갈매'는 세종~포천고속도로 갈매IC와 퇴계원IC에 매우 인접한 위치에 조성돼 있어 고속도로 진출입이 매우 용이한 장점이 있다. 고속도로의 진입과 진출이 빠르고 용이하다는 점은, 자재나 제품의 운송은 물론 외부 고객·거래처 방문, 택배·물류 차량 운영 측면에서도 상당히 큰 메리트가 되고 있다.

근로자의 경우에도 대중교통을 이용한 서울 접근성이 매우 탁월하다. 경춘선 갈매역과 별내역이 가깝고 경춘선 별내역에는 서울지하철 8호선 연장선인 별내선이 지나기 때문에 지하철 8호선 별내선을 통해 잠실까지 30분 안에 이동이 가능하다. 또 5호선(천호), 2호선(잠실), 9호선(석촌), 3호선(가락시장), 수인분당선(복정·모란) 등에서 한 번만 환승하면 강남을 비롯해 서울 주요 지역으로 이동하기 매우 수월해졌다. 여기에 GTX-B노선 정차 추진까지 더해지며 철도와 도로를 모두 품은 전방위 교통 요충지로 재편되고 있어 향후 기대감이 더욱 높은 상황이다.

단지는 입주기업들의 성공적인 비즈니스를 지원하기 위해 여러 특화설계와 커뮤니티 등도 제공한다. 특히 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 등 지식산업센터를 층별, 라인별로 구분해 상품성은 물론 효율성을 극대화한 점이 눈에 띈다.

'현대테라타워 구리 갈매'는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 금융 프로모션에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있다.





