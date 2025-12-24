본문 바로가기
군포 산본 선도지구, 반년만에 특별정비구역 지정

최대열기자

입력2025.12.24 09:34

한국토지주택공사(LH)는 군포 산본 선도지구 2곳(9-2구역, 11구역)과 관련해 특별정비계획 결정 및 특별정비구역 지정 절차를 마쳤다고 24일 밝혔다. 1기 신도시 노후계획도시 선도지구 가운데 처음이다.


이번 절차는 앞서 올해 6월 LH가 예비사업시행자로 지정된 후 6개월 만에 이뤄졌다. 통상 3년 정도 걸린다. 특별정비계획에 따라 선도지구는 추가 인센티브를 적용받아 용적률이 360%까지 완화된다. 9-2구역은 3376가구, 11구역은 3892가구로 바뀐다.


LH는 시행자 지정 절차에 착수한 후 주민대표회의와 협력해 시공사 선정, 사업시행계획 인가를 위한 통합심의 절차 등을 빠르게 추진키로 했다. 강오순 LH 지역균형본부장은 "LH 공공시행 방식의 전문성과 신속성을 보여주는 사례로 주민과 약속을 최우선으로 삼아 사업을 추진하겠다"라고 말했다.

군포 산본 11구역 정비사업 후 조감도. 한국토지주택공사 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

