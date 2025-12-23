경주시의회 김소현 의원, 초선 저력 과시하며 '의정·정책 대상' 2년 연속 영예

경주시의회 김소현 의원이 지난 19일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상' 시상식에서 우수상을 수상했다.

지난해 최우수상에 이어 2년 연속 수상의 영예다.

여의도정책연구원이 주관하는 이번 상은 전국 광역·기초의원을 대상으로 지방자치 활성화와 주민 삶의 질 향상, 지역발전 성과를 종합 평가해 수여하는 권위 있는 상이다.

김 의원은 초선 의원임에도 불구하고 ▲경주시 원자력산업 육성 및 지원 조례안 ▲반려식물산업 육성 조례안 ▲기업 및 투자유치 촉진 조례 개정안 등을 대표 발의하며 지역 경제 기반을 다지는 입법 활동에 매진해 왔다.

특히 5분 자유발언을 통해 '경주형 원자력 생태계' 구축을 제언하는 등 정책의 실효성을 높이기 위한 지속적인 노력이 높은 평가를 받았다.

또한 현장 중심의 소통으로 주민 불편을 즉각 해결하는 등 복리 증진에 헌신해 왔다.

김소현 의원은 "2년 연속 귀한 상을 받게 되어 영광"이라며 "초심을 잃지 않고 시민의 목소리에 귀 기울여 경주 발전과 시민 행복을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





