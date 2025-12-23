'상보다 값진 선택'… 영덕군 해양수산과, 우수 행정 시상금 나눔 실천

수산행정 시·군 평가서 우수 성과, 지역사회에 환원

경북 영덕군 해양수산과는 경북도가 실시한 2025 수산행정 시·군 평가에서 '우수 지자체'로 선정돼 받은 시상금 300만원을 지난 22일 관내 취약계층을 위한 성금으로 내놔 모범이 되고 있다.

영덕군 해양수산과 정제훈 과장(왼쪽 세 번째)과 직원들이 김광열 영덕군수(네 번째)와 함께 성금 기탁을 기념하고 있다.

앞서 영덕군은 경북도 환동해지역본부가 주관한 시·군 평가에서 어선어업, 양식어업, 유통·가공, 어업대전환 등 4개 부문에 대한 종합 심사 결과, 수산물 유통·가공 기반 강화와 어업 혁신 추진, 어촌경제 회복력 제고 등의 노력을 높이 평가받아 유통·가공 부문과 어업대전환 부문 등 두 분야 수상이라는 성과를 올렸다.

특히 지난 3월 말 발생한 경북산불 피해에 대응해 어촌어항재생 분야 공모사업을 적극 추진해 축산면 경정권역 100억원, 경정1·3리 76억원 등 대규모 사업비를 확보함으로써 수산행정 발전에 이바지한 점이 주요 수상 요인으로 꼽힌다.

영덕군 해양수산과는 이러한 성과가 행정의 전유물로 그치지 않고, 군민과 함께 더 나은 지역사회를 만들어가는 계기로 삼기 위해 이번 상금을 관내 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 위해 기부키로 했다.

정제훈 해양수산과장은 "수산행정 평가 우수 지자체 선정은 군 행정력의 성과를 넘어 어려운 여건 속에서도 현장을 지켜온 어업인과 수산기업 관계자, 그리고 묵묵히 함께해 온 직원 모두의 노력으로 이뤄낸 결과"라며 "그 소중한 성과를 군민과 함께 나누고자 희망2026 나눔 캠페인에 동참하게 됐다"라고 말했다.





