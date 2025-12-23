사상 처음 조선·방산업체 '원팀' 됐다… HJ중공업·HD현대중공업·LIG넥스원 컨소시엄

전투 무인수상정 통합제어·자율체계 개발 협약



자율임무 핵심기술 검증 플랫폼 설계·건조 추진

대한민국 대표 조선소와 방위산업 기업들이 사상 처음으로 한 전투 무기체계 개발을 위해 '원팀'이 됐다.

HJ중공업(대표이사 유상철)은 해군의 미래 핵심 전력이 될 전투용 무인수상정 통합제어 및 자율임무체계 기술 공동 개발에 나선다. 국내에서 전투용 무인수상정 핵심기술 개발이 추진되는 것은 이번이 처음이다.

HJ중공업은 LIG넥스원, HD현대중공업과 함께 컨소시엄을 구성해 전투용 무인수상정 통합제어 및 자율임무체계 핵심기술 사업을 수주했다고 23일 밝혔다. 이를 위해 무인수상정 검증용 플랫폼 설계 및 건조사로 국방기술진흥연구소와 과제 협약을 체결했다.

전투용 무인수상정(USV, Unmanned Surface Vehicle)은 탑승원 없이 원격 조종이나 자율운항을 통해 해상에서 탐색과 교전 임무를 수행하는 무인 전투정을 말한다. 아군의 인명 피해를 최소화하면서 인공지능(AI) 기반의 자동화 기술을 통해 감시, 정찰, 전투 임무 수행이 가능해 미래 해양 유무인 복합체계의 핵심 전력으로 떠오르고 있다.

방위사업청과 국방기술진흥연구소가 추진하는 이번 핵심기술 과제는 전투용 무인수상정 Batch-II 체계개발에 필요한 기술 확보가 목적이다. 이는 해군 유무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST) 핵심축이 될 무인수상정 개발을 위한 필수 기술이다.

또 국내 함정과 지휘통제 개발을 주도하는 LIG-HD-HJ 컨소시엄은 이 과제에서 전투용 무인수상정 통합제어체계 및 자율임무체계 핵심기술을 검증할 수 있는 대형 무인수상정을 건조할 계획이다.

HJ중공업은 국가대표 방위산업체인 LIG넥스원과 HD현대중공업 등과 원팀을 이뤄 사업 참여를 준비해 왔다. 국방기술진흥연구소의 제안서 평가를 거쳐 지난 8월 LIG-HD-HJ 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 것이다.

향후 HD현대중공업과 HJ중공업은 무인수상정 플랫폼의 설계와 제작을 담당하고 LIG넥스원은 플랫폼과 핵심 구성품을 유기적으로 통합하는 무인수상정 통합제어체계, 무장통제체계, 자율임무체계 개발을 통해 전투용 무인수상정 핵심기술을 검증하고 성능을 극대화할 예정이다.

HJ중공업 관계자는 "선진국의 경우 적극적인 무인수상함정 개발과 유무인 전력 통합 운용을 통해 작전수행 능력을 극대화하는 추세"라며 "미래 전장의 게임체인저가 될 고성능·고품질 전투용 무인수상정 핵심기술 개발에 적극 참여해 K-방산의 위상을 높이는 데 일익을 담당하겠다"고 밝혔다.





