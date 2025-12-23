본문 바로가기
광주신세계, 28일까지 '봄날엔' 팝업스토어 운영

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.23 10:17

유튜버 '여수언니' 만든 디저트
요거꿀떡·초코초꾸떡 등

㈜광주신세계는 오는 28일까지 본관 지하 1층 행사장에 '봄날엔' 팝업스토어를 운영한다고 23일 밝혔다.


이번 팝업은 기존에 팝업을 진행했던 유튜버 '여수언니'가 만든 디저트를 다시 선보여 떡과 초콜릿을 다양한 맛의 필링과 함께 즐길 수 있다.

광주신세계, 봄날엔 팝업매장 전경. 광주신세계 제공

팝업에서는 요거꿀떡, 초코초꾸떡, 구름크림떡부터 고구마 케이크떡, 스윗 단호박떡 등과 함께 약과와 초코퐁당 요거꿀떡, 초코퐁당 초코초꾸떡, 초코퐁당 구름크림떡, 초코퐁당 피스타치오떡 등 종류를 더욱 다양하게 선보인다.

특히 고소한 피넛버터크림과 화이트 초코 코팅이 특징인 '초코퐁당 피넛버터떡'을 새롭게 선보여 고객들의 관심이 높을 것으로 예상된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

