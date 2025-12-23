LH, 우주항공청 본청사 부지계약

한국토지주택공사(LH)는 우주항공청과 경남우주항공산업단지 내 본청사를 짓기 위한 부지 매매계약을 맺었다고 23일 밝혔다.

우주항공청은 우리나라 첫 우주항공 전담 중앙행정기관이다. 청사는 산단 사천지구 내 A4블록 6만9615㎡ 부자에 들어선다. 청사에는 우주항공 임무수행 기반 시설 및 업무공간, 홍보 전시공간 등이 들어선다.

경남우주항공 국가산단 위치도. 한국토지주택공사 제공 AD 원본보기 아이콘

경남우주항공 국가산단은 진주지구와 사천지구로 나뉜다. 총면적은 165만㎡로 2017년 산단계획 승인고시 후 올해 9월 2단계 사업 준공을 했다. LH는 우주항공청사를 중심으로 인근에 각종 지원시설, 공공 기반시설을 모아 우주항공 융합산업 생태계를 조성하는 데 일조할 예정이다.

주요 앵커 기업 유치도 이어지고 있다. 진주지구에는 하나에어로다이내믹스가 2027년 상반기 생산시설 가동을 목표로 이달 부지매입을 마쳤다. 사천지구에는 리더인항공과 캠프가 부지계약을 마치고 공사를 준비하고 있다. 임도식 LH 경남지역본부장은 "국가 전략산업의 핵심 플랫폼이 돼 우주항공청사를 중심으로 대한민국 우주항공산업의 중심권역으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>