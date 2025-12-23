최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
[속보] 철도 파업 유보…모든 열차 정상 운행
2025년 12월 23일(화)
"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日
"진짜 금 또 나왔다"…에어컨 이어 15년 전 '휴대폰'에서도 발견
생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견
"중동 재벌가에서 선호"…신민아 '명품 컬렉션' 4200만원 웨딩드레스
게임 즐기면 뇌 노화 4년 늦춘다…단 '스타크래프트' 수준은 돼야
"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니
"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화
머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들
술·마약 취한 아버지 욕조서 잠들어 생후 20개월 딸 익사
이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문