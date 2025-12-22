보습 넘어 피부 재생 꿈꾼다… 레미디유, 스킨리페어 미스트 출시

레미디유 스킨리페어 미스트 제품(큰병, 작은병, 박스 리사이즈) AD 원본보기 아이콘

단순한 보습을 넘어 피부 재생까지 돕는 기능성 미스트가 출시돼 관심을 모으고 있다. 줄기세포 배양액 기반 기능성 화장품 브랜드 레미디유(RemedyU)가 12월 22일 선보인 '레미디유 스킨리페어 미스트'가 그 주인공이다.

'레미디유 스킨리페어 미스트'는 PDRN 성분과 전해질, 20종 아미노산, 허브 추출물 등을 함유한 기능성 화장품으로, 피부 회복과 트러블 개선에 도움을 주는 것이 특징이다. 특히 연어 줄기세포 유래 PDRN 성분은 피부 회복과 재생을 돕는 성분으로 알려져 있으며, 전해질 성분은 피부 안팎의 수분 순환 밸런스를 케어해 보습 유지에 탁월한 도움을 준다.

또한 피부 자극을 최소화하기 위해 인공향료를 사용하지 않은 점도 눈에 띈다. 이로 인해 사용 직후 약 10초간 자연 성분 특유의 살짝 시큼한 향이 느껴질 수 있으나 빠르게 사라진다는 것이 브랜드 관계자의 설명이다.

미스트 타입으로 제작돼 세안 후는 물론, 건조함이 느껴질 때마다 수시로 사용할 수 있어 보습과 함께 피부 에너지를 충전하는 데 도움을 준다. 건조한 환경에서 근무하는 직장인이나 민감성 피부를 가진 소비자, 바쁜 일상으로 피부 관리에 시간을 내기 어려운 이들에게 적합한 제품으로 기대를 모으고 있다.

제품 사이즈 역시 여성 소비자의 휴대성을 고려해 설계됐다. 가방이나 핸드백에 부담 없이 수납할 수 있도록 100ml와 20ml 두 가지 용량으로 출시됐으며, 상황과 용도에 따라 선택할 수 있도록 구성했다.

레미디유를 운영하는 민즈 김경재 대표는 "레미디유는 줄기세포 배양액을 기반으로 한 기능성 화장품 브랜드로, 탈모 개선 제품 '루트테라피'와 피부 개선을 위한 스킨부스터에 이어 일상에서 보다 간편하게 사용할 수 있는 스킨리페어 미스트를 선보이게 됐다"며 "피부 고민을 가진 많은 여성들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

