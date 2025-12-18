"회사도 학교도 가지마" 사상 최악 대기오염에 뉴델리 '초비상'

차량 운행 제한·재택 근무 확대

등교 중단까지 비상조치

인도 수도 뉴델리가 최악 수준의 대기오염으로 사실상 마비 상태에 들어갔다. 대기질지수가 '위험' 단계까지 치솟으면서 차량 운행 제한과 재택근무 확대, 등교 중단 등 최고 수준의 비상 대응 조치가 시행됐다.

인도 뉴델리에서 시민들이 스모그 속을 걸어가고 있는 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

18일 타임스오브인디아(TOI) 등에 따르면 인도 대기질관리위원회(CAQM)는 지난 16일 뉴델리 지역의 대기질지수가(AQI)가 '위험(severe)' 단계에 도달하자 대기오염 대응 3·4단계를 동시에 발동했다.

발동 당일 오전 10시 뉴델리의 대기질지수는 401을 기록하며 3단계가 시행됐고 같은 날 오후 8시에는 지수가 450을 넘어서면서 4단계 조치가 추가로 내려졌다.

대기질관리위원회는 "풍속이 느리고 대기가 정체된 데다 기상 여건이 악화하면서 오염 물질이 확산하지 못해 대기질지수가 계속 상승했다"며 "추가 악화를 막기 위해 4단계 조치를 시행했다"고 밝혔다.

이에 따라 뉴델리를 비롯해 델리, 구르가온, 파리다바드, 가지아바드, 고탐부드나가르 등 인근 지역에서는 배출 기준(BS) 3단계 휘발유 차량과 BS 4단계 디젤 사륜차의 운행이 제한된다. 비청정 연료를 사용하는 비필수 화물차의 뉴델리 진입도 금지됐다.

뉴델리 정부는 환경보호법에 근거해 일부 예외를 제외하고 시내 모든 민간 및 정부 기관 인력의 50%에 대해 재택근무를 하도록 지시했다. 학교의 경우 9학년과 11학년 이하 수업은 원격수업과 등교를 병행하는 방식으로 전환됐다.

건설·철거 작업 역시 전면 중단됐다. 앞서 예외적으로 허용됐던 도로·교량, 전력·통신 인프라 등 선형 공공사업 역시 4단계 발동과 함께 모두 중지됐다. 공사 중단으로 생계가 막힌 등록 건설 노동자들에게는 1만 루피(약 16만4000원)의 보상금이 지급된다.

대기질관리위원회는 어린이와 노약자, 만성 질환자에게 가급적 야외 활동을 자제할 것을 권고했으며 당국은 향후 기상 여건과 대기질 변화를 지켜본 뒤 조치 연장 여부를 결정할 방침이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



