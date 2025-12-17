"다이소 아냐?" 만원에 살림 장만 끝…'1천원짜리' 승부수 내민 이마트

초저가 편집숍 '와우샵' 시범운영

균일가 생활용품 1340여개 출시

4개 매장 테스트 첫 선…향후 상품 확대 검토

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 2,100 등락률 -2.31% 거래량 276,999 전일가 90,900 2025.12.17 14:36 기준 관련기사 기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능[특징주]신세계푸드, 자발적 상장폐지 추진에 19%↑이마트, 신세계푸드 주식 공개매수…"완전자회사 편입 후 상장폐지" 전 종목 시세 보기 close 는 생활용품 카테고리에서 초저가 상품 1340여개를 출시하고, 매장 내 편집존 '와우샵(WOW SHOP)'을 시범 운영한다고 17일 밝혔다.

이마트 왕십리점 내 와우샵. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

와우샵은 '와우(WOW)'하고 놀랄 만한 가격의 상품을 선보인다는 의미를 담은 공간으로 전 상품을 1000~5000원에 판매한다. 전체 상품의 64%를 2000원 이하, 86%를 3000원 이하로 구성한 것이 특징이다. 균일가 생활용품 전문점 다이소의 정책에 대응해 쇼핑의 재미와 가성비(가격 대비 성능)를 동시에 잡겠다는 전략이다.

우선 이마트 왕십리점에 66.1㎡(약 20평) 규모의 와우샵을 시범 도입한다. 연말까지 은평점(12월19일), 자양점(12월24일), 수성점(12월31일) 등 총 4개 점포에서 순차적으로 이를 선보인 뒤 고객 반응을 면밀히 분석하고 향후 상품 운영 방향을 확대할 방침이다.

대표 상품은 ▲수납함·옷걸이·욕실화 등 홈퍼니싱 ▲보관용기·조리도구·도마 등 주방용품 ▲여행 파우치·운동용품 등 패션스포츠 ▲거울·빗·브러쉬 등 뷰티용품 ▲지우개·클립·풍선 등 문구 ▲USB 허브·충전 케이블 등 디지털 소형가전 등 일상생활에 꼭 필요한 아이템으로 구성했다.

업계 최저가 수준으로 기획한 '와우픽' 31개 상품도 함께 선보인다. ▲논슬립 옷걸이(5입), 데일리 간편용기(컬러) 4종, 고블렛잔은 각 1000원 ▲욕실화 6종·거실화·세면타월은 각 2000원 ▲투명 리빙박스 3종, 식기건조대는 각 3000원 ▲대나무 우드 도마는 4000원에 판매한다.

와우샵에서 판매하는 모든 상품은 100% 이마트 해외 직소싱 프로세스를 통해 직접 수입한다. 중간 유통 단계를 축소해 불필요한 비용을 최소화했고, 이를 통해 초저가 가격대를 구현할 수 있었다고 회사 측은 설명했다.

또 이마트가 지난 20여년간 축적해온 직수입 상품 품질 관리 프로세스를 기반으로 가격 경쟁력뿐 아니라 품질 안정성도 확보했다. 품목별로 KC 인증, 식품검역, 어린이제품 안전인증, 전파안전인증 등 법정 인증 절차를 철저히 이행해 상품 안전성과 신뢰도를 강화했다.

박재형 이마트 패션·리빙담당은 "이마트만의 상품 기획력과 품질 관리 노하우를 집약해 '깜짝 놀랄 가격', '정말로 싼 가격'의 생활용품을 개발했다"며 "앞으로도 고객이 믿고 선택할 수 있는 초저가 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>