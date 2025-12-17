본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

"다이소 아냐?" 만원에 살림 장만 끝…'1천원짜리' 승부수 내민 이마트

김흥순기자

입력2025.12.17 14:30

수정2025.12.17 14:42

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초저가 편집숍 '와우샵' 시범운영
균일가 생활용품 1340여개 출시
4개 매장 테스트 첫 선…향후 상품 확대 검토

이마트 는 생활용품 카테고리에서 초저가 상품 1340여개를 출시하고, 매장 내 편집존 '와우샵(WOW SHOP)'을 시범 운영한다고 17일 밝혔다.


이마트 왕십리점 내 와우샵. 이마트 제공

이마트 왕십리점 내 와우샵. 이마트 제공

AD
원본보기 아이콘

와우샵은 '와우(WOW)'하고 놀랄 만한 가격의 상품을 선보인다는 의미를 담은 공간으로 전 상품을 1000~5000원에 판매한다. 전체 상품의 64%를 2000원 이하, 86%를 3000원 이하로 구성한 것이 특징이다. 균일가 생활용품 전문점 다이소의 정책에 대응해 쇼핑의 재미와 가성비(가격 대비 성능)를 동시에 잡겠다는 전략이다.

우선 이마트 왕십리점에 66.1㎡(약 20평) 규모의 와우샵을 시범 도입한다. 연말까지 은평점(12월19일), 자양점(12월24일), 수성점(12월31일) 등 총 4개 점포에서 순차적으로 이를 선보인 뒤 고객 반응을 면밀히 분석하고 향후 상품 운영 방향을 확대할 방침이다.


대표 상품은 ▲수납함·옷걸이·욕실화 등 홈퍼니싱 ▲보관용기·조리도구·도마 등 주방용품 ▲여행 파우치·운동용품 등 패션스포츠 ▲거울·빗·브러쉬 등 뷰티용품 ▲지우개·클립·풍선 등 문구 ▲USB 허브·충전 케이블 등 디지털 소형가전 등 일상생활에 꼭 필요한 아이템으로 구성했다.


업계 최저가 수준으로 기획한 '와우픽' 31개 상품도 함께 선보인다. ▲논슬립 옷걸이(5입), 데일리 간편용기(컬러) 4종, 고블렛잔은 각 1000원 ▲욕실화 6종·거실화·세면타월은 각 2000원 ▲투명 리빙박스 3종, 식기건조대는 각 3000원 ▲대나무 우드 도마는 4000원에 판매한다.

와우샵에서 판매하는 모든 상품은 100% 이마트 해외 직소싱 프로세스를 통해 직접 수입한다. 중간 유통 단계를 축소해 불필요한 비용을 최소화했고, 이를 통해 초저가 가격대를 구현할 수 있었다고 회사 측은 설명했다.


또 이마트가 지난 20여년간 축적해온 직수입 상품 품질 관리 프로세스를 기반으로 가격 경쟁력뿐 아니라 품질 안정성도 확보했다. 품목별로 KC 인증, 식품검역, 어린이제품 안전인증, 전파안전인증 등 법정 인증 절차를 철저히 이행해 상품 안전성과 신뢰도를 강화했다.


박재형 이마트 패션·리빙담당은 "이마트만의 상품 기획력과 품질 관리 노하우를 집약해 '깜짝 놀랄 가격', '정말로 싼 가격'의 생활용품을 개발했다"며 "앞으로도 고객이 믿고 선택할 수 있는 초저가 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

비싼 집값에 결혼·출산 미룬다…'수도권 페널티' 사실로

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

AI 고점 논란에도…글로벌 자산운용사, 현금 대신 주식

새로운 이슈 보기