고성군, '군민체감' 중심 공약 완성이 보인다

4분기 공약사업 보고회 개최



경남 고성군은 군청 중회의실에서 '2025년 4분기 공약사업 보고회'를 열고 공약사업 전반에 대한 추진 현황을 점검했다.

고성군, 2025년 4분기 공약사업 보고회 개최.

지난 15일 열린 보고회에는 군수를 비롯해 부군수와 간부 공무원들이 참석해 민선 8기 공약사업의 이행 수준을 객관적으로 진단하고, 사업별 완성도를 높이기 위한 대책을 중심으로 보고가 이뤄졌다.

지난 10일 기준 민선 8기 공약 이행률은 83%이며 다수의 공약사업이 완료 단계에 접어들었거나 정상 추진 중인 것으로 나타났다. 특히 △고성 파크골프장 조성 △남산공원 조성 정착 △빈집 터 쌈지주차장 조성사업 △노후 농어촌도로, 마을 안길 포장 △농어업인수당 인상 지원 등 군민 체감도가 높은 분야의 사업들이 차질 없이 추진되고 있는 것으로 보고됐다.

군은 공약사업 추진 과정에서 군민 의견을 반영하기 위해 군민배심원제 도입과 공약이행평가단 운영을 병행해 왔으며, 이번 점검 결과를 토대로 추진 속도가 더딘 사업에 대해서는 보완 대책을 마련하고, 대규모 재정이 투입되는 중·장기 사업은 임기 내 단계적 성과를 가시화해 나갈 방침이다.

조석래 기획예산담당관은 "공약은 군민과의 소중한 약속"이라며 "민선 8기 그동안 추진해 온 사업들에 대해 더욱 촘촘하게 점검하여 군민이 체감하는 결과로 공약사업을 완성해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



