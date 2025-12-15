광주시 국공립 장지어린이집, 유아 급식 우수사례 공모전 '교육부장관상' 수상

국공립 장지어린이집이 교육부와 한국교육환경보호원이 공동 주최한 '2025년 유아 급식 우수사례 공모전'에서 영예의 교육부장관상을 수상했다.

방세환 광주시장이 국공립 장지어린이집이 교육부와 한국교육환경보호원이 공동 주최한 '2025년 유아 급식 우수사례 공모전'에서 영예의 교육부장관상을 수상한 김동진 원장과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 공모전은 '건강한 성장, 안전한 급식'을 주제로 열렸으며 장지어린이집은 그중 '건강한 성장을 위한 영양·식생활 교육 우수사례' 분야에서 우수기관으로 선정됐다.

장지어린이집은 급식 제공 중심의 기존 방식을 넘어 텃밭 활동을 통한 채소 재배, 아이들이 직접 참여하는 요리 활동, 오감을 활용한 놀이형 식생활 교육을 운영하며 아이들의 편식 개선과 건강한 성장 기반 마련에 기여한 점을 높게 평가받았다.

김동진 원장은 "아이 중심의 안전하고 건강한 급식 문화를 선도해 아이들이 행복하고 건강하게 자랄 수 있도록 급식·교육환경 개선에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

방세환 시장은 "어린이집들과 긴밀하게 협력해 아이들이 일상속에서 건강한 식습관을 형성할 수 있도록 급식 위생 관리와 식생활 교육 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



