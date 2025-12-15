국힘-개혁신당 '통일교 특검' 한목소리…장동혁 "모든 야당 힘 모아야"

장동혁 "개혁신당과 뜻 모아가는 과정이 시작"

국힘-개혁신당 조만간 특검법 공동 발의 조율

與 "경찰 수사중" 반대…野 "경찰로는 안돼"

국민의힘은 15일 더불어민주당 인사들의 통일교 금품 수수 의혹을 '권력형 범죄'라고 지적하며 특검을 추진해야 한다고 재차 강조했다. 이 문제에 공감대를 형성한 개혁신당과 조만간 회동을 갖고 특검법 공동 발의를 조율할 계획이다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회 본청 앞 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.12.15

장동혁 국민의힘 대표는 15일 오전 국회 본관 앞 천막 농성장에서 진행한 최고위원회의에서 "이재명 정권은 지금껏 찾아볼 수 없었던 무자비하고 폭압적인 권력"이라며 "이를 막아 세우기 위해선 모두가 함께 힘 모아 맞서 싸워야 한다"고 말했다.

장 대표는 "통일교 특검법안 통과를 위해 개혁신당과 뜻을 모아가는 과정이 그 시작이라고 생각한다"며 "나라와 국민을 걱정하는 모든 야당이 함께 힘 모은다면 8대 악법도 막아낼 수 있다. 향후 의미 있는 논의가 이어지길 기대한다"고 했다.

장 대표는 "민주당은 통일교 게이트 특검은 거부하고 자신들의 2차 특검은 기어이 추진하겠다고 한다"며 "자신들의 범죄는 덮어놓고 내란몰이, 정치보복을 계속하겠다는 것"이라고 지적했다.

이어 "민중기 특검은 통일교가 민주당에 돈을 줬다는 진술을 듣고도 공소시효가 다 될 때까지 깔아뭉갰다"며 "언론 보도가 없었다면 사건을 경찰에 넘기지도 않았을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "(특검은) 통일교가 국민의힘에 집단 입당했다며 야당 당원 명부 압수수색을 밀어붙였는데 실제로는 양당 모두 당원 가입을 진행했다고 진술했음에도 민주당으로는 눈길 한 번 주지 않았다"며 "이 정도면 레전드급 편파 수사"라고 주장했다.

장 대표는 "이재명 대통령은 재판 직전 국무회의서 종교단체 해산을 겁박하며 통일교 입을 틀어막았다. 민주당과 대통령 측근이 얼마나 깊이, 얼마나 넓게 연루돼 있으면 대통령이 직접 나서서 겁박했겠느냐"며 "이 사건은 대통령까지 개입한 명백한 권력형 범죄은폐"라고 했다.

개혁신당 이준석 대표(왼쪽에서 두 번째)가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

이준석 개혁신당 대표도 '통일교 게이트' 특검 추진에 적극적이다. 이 대표는 이날 오전 BBS 금태섭의 아침저널에 출연해 "민중기 특검도, 다른 기관도 수사하기 어려운 상황이고 결국에는 특검이 해야 하는 것 아니냐"며 "개혁신당에서는 15명 정도짜리 특검이라도 괜찮다. 한번 해 보자(는 입장)"이라고 했다.

국민의힘과 개혁신당은 각자 특검법안 초안을 마련한 뒤 이번 주 실무 협상 등을 통해 공동 발의할 내용을 조율할 전망이다. 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 기자들과 만나 "실체적 진실을 밝히기 위해 누구라도 뜻을 함께하는 사람은 같이 가는 게 좋겠다는 취지"라고 했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 "물밑 논의가 진행 중"이라며 "개혁신당 천하람 원내대표가 16일 귀국하는 대로 논의에 속도를 낼 생각이다. 주 중후반에는 발의가 가능할 것으로 본다"고 설명했다.

정치권에선 국민의힘과 개혁신당이 이번 특검법 추진을 계기로 지도부 간 논의에 물꼬를 트고 내년 지방선거에서도 협력 기반을 다질 수 있다는 분석이 나온다.

다만 과반 의석을 차지하고 있는 민주당은 특검 수사에 부정적이다. 박수현 민주당 수석대변인은 전날 국회 기자간담회에서 "경찰 수사가 시작된 현시점에서 야당의 특검 수사 요구는 판을 키우려는 정치공세 불과하다"며 "전혀 (받아들일) 그런 입장은 없다"고 했다.

이에 대해 박성훈 수석대변인은 이날 "지금 경찰이 하는 수사는 수사팀장이 총경급"이라며 "검사 120명이 투입된 특검도 제대로 된 성과를 내지 못하는 상황에서 살아있는 권력을 수사해본 경험이 없는 경찰이 성과를 낸다는 것은 국민이 어렵다고 볼 것"이라고 했다.





