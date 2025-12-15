李대통령, 오늘 라오스 주석과 정상회담…동남아 스캠범죄 대응 논의

통룬 시술릿 라오스 국가주석 내외가 14일 이재명 대통령 초청으로 서울공항을 통해 공식 방한하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 한국을 공식 방문한 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 15일 정상회담을 한다.

이 대통령은 이날 오전 11시께 용산 대통령실에서 통룬 주석을 맞이하고 소수만 배석하는 소인수 회담, 참모까지 모두 참여하는 확대 회담을 1시간 20분가량에 걸쳐 갖는다. 회담 이후 양국은 정부 간 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 공식 오찬을 진행한다. 회담 전 방명록 서명과 기념 촬영 등 환영 행사도 가질 예정이다.

이날 회담에서는 동남아 지역을 중심으로 발생하는 초국가 온라인 스캠(scam·신용 사기) 대응 방안과 교역과 인프라 공급망 분야에서 협력을 강화하는 방안 등을 논의할 것으로 보인다.

이번 방한은 이 대통령의 초청에 따라 성사된 것으로 올해는 양국이 재수교를 맺은 지 30년이 되는 해다.

한편 전날 김혜경 여사는 통룬 주석 부인과 함께 조계사를 방문했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>