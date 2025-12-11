NC 다이노스, 아시아쿼터로 日 투수 토다 나츠키 영입…"모든 순간 최선을"

NC 다이노스가 일본 요미우리 자이언츠 출신 우완 투수 토다 나츠키(25)를 아시아쿼터로 영입하며 새 시즌 전력 보강에 속도를 내고 있다.

NC는 10일 총액 13만 달러(계약금 2만 달러·연봉 10만 달러·옵션 1만 달러)에 토다와 계약했다고 밝혔다.

토다는 아이치현 다카하마 출신으로 170cm, 75kg의 체격을 갖춘 오른손 투수다.

직구 최고 시속 150km(평균 145km)에 투심, 포크볼, 슬라이더, 커브, 커터 등 다양한 구종을 구사하며, 안정된 제구력을 강점으로 평가받는다.

2021년 요미우리 자이언츠에 지명돼 프로 무대에 데뷔한 그는 NPB 1군에서 3시즌 동안 19경기, 27.2이닝을 던지며 1승 1패 평균자책점 5.53을 기록했다.

2025시즌에는 이스턴리그에서 35경기(7선발) 81.2이닝을 소화하며 평균자책점 2.42, 73탈삼진, 14볼넷의 준수한 성적을 남기며 반등했다.

임선남 NC 단장은 "토다는 구단이 오랫동안 지켜본 선수이며 선발과 불펜 모두 소화 가능한 즉시전력감"이라며 "10월 말 창원에서 진행한 테스트에서도 제구와 구종 활용 능력이 돋보였다. 다양한 역할로 투수진에 큰 힘이 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

입단 소감을 묻는 질문에 토다는 "NC 다이노스에 입단하게 되어 진심으로 감사드린다. 한편으로는 큰 영광이며, 새로운 도전을 시작하게 되어 설렌다"며 "팀에 도움이 될 수 있도록 모든 순간 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한국 야구와 KBO리그에 대한 인상도 전했다. 그는 "WBC 등 국제대회를 통해 한국 대표팀 경기를 꾸준히 지켜봤다"며 "어린 시절에는 NPB에서 뛰던 이대호, 오승환 선수의 플레이가 깊은 인상을 남겼다. 또 미야자키 교육리그와 스프링캠프에서 KBO팀들과 맞대결한 경험이 있어 분위기를 어느 정도 알고 있다"고 말했다.

새 시즌 목표에 대해 토다는 "등판하는 매 경기마다 집중력을 유지해 팀 승리에 기여하고 싶다. NC 다이노스가 우승에 도전하는 데 힘을 보태고 싶은 마음이 크다"며 "팀의 한 구성원으로 책임감을 가지고 시즌에 임하겠다"고 강조했다.

끝으로 그는 팬들에게 "NC 다이노스 팬 여러분, 토다 나츠키입니다. 여러분의 응원에 보답할 수 있도록 항상 팀을 위해 최선을 다하겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 인사했다.

토다는 미국 애리조나 스프링캠프에서 NC 선수단과 합류해 본격적인 KBO 적응에 돌입할 예정이다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>