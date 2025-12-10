이천시, 이천~여주 잇는 국지도 70호선 확장 추진

경기도 이천시가 이천과 여주를 잇는 핵심 간선도로인 국지도 70호선 확장을 추진한다.

이천시는 9일 백사면 행정복지센터에서 '국지도 70호선 백사~흥천 간 도로 건설' 사업설명회를 개최해 이같은 계획을 밝혔다.

경기도가 시행하는 이 사업은 이천시 백사면 모전리에서 여주시 흥천면 문장리까지 6.1㎞ 구간을 연결하는 도로 건설 사업이다. 이 중 사업 추진 구간은 백사면 모전리 경사삼거리~현방리 현방사거리 간 3.66㎞ 구간이다.

국지도 70호선은 두 지역을 연결하는 핵심 간선도로지만 성남~장호원 자동차전용도로 및 중부내륙고속도로 북여주IC 개통 이후 통행량이 급증하면서 교통 혼잡이 심화하고 있다. 여기에 자전거 이용자와 농기계 운행과의 충돌 위험 등 안전 문제까지 제기되면서 도록 확장 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 경기도의 보상 및 공사 추진이 원활하게 이뤄지도록 신속한 행정 절차와 주민협조 등에 적극적으로 나서겠다는 방침이다.

김경희 이천시장은 "이천시의 오랜 숙원사업이 조속히 추진될 수 있도록 서울지방국토관리청·경기도 등 관계 기관과 지속해서 협조해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



