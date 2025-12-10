"딸기 2팩 6000원 할인" 이마트, 연말 홈파티 먹거리 할인전

12월 11일부터 17일까지 진행

LA갈비, 돈육, 광어회 등 식재료 할인

이마트가 11일부터 17일까지 크리스마스와 연말 홈파티 수요에 대응해 먹거리 할인 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

겨울철 대표 인기 과일을 합리적 가격에 선보인다. 이마트는 '신선그대로 딸기(500g)' 2팩 이상을 행사카드로 전액 결제 시 6000원 할인한다. 할인을 적용하면 정상가 1만1980원인 신선 그대로 딸기를 팩당 8980원에 구매할 수 있다.

또한 '달달과즙 황금향' 봉지(1.2㎏)와 박스(1.5㎏)를 각각 정상가 1만1900원, 1만3900원에서 신세계포인트 적립 시 4000원 할인한 7900원, 9900원에 판매한다. 단감(5입)은 2봉 이상 구매 시 30% 할인하고, 베트남 용과(4입)는 8980원에 판매한다.

파티 메인 요리에 어울리는 다양한 육류도 저렴하게 구매할 기회다. 미국산 생 LA갈비를 비롯해 포갈비, 칼집 갈비살 팩 상품을 신세계포인트 적립 시 2만원 할인하며, 토양부터 비료, 사육방식까지 건강하게 키운 유기농 호주산 소고기 전 품목은 2팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인한다.

이외에도 국내산 돈 앞다리 수육과 불고기를 100g당 각 1280원에 판매하고, 무항생제·동물복지 계육 볶음탕 전 품목, '팜덕 스모크 훈제오리(500g)', '대파 소불고기(800g)'는 신세계포인트 적립 시 각각 30%, 3000원, 4000원 할인 혜택을 제공한다.

수산물 할인도 진행한다. 광어회 필렛은 신세계포인트 적립 시 100g당 9980원에서 20% 할인한 7984원에 구매할 수 있다. 또한 국산 생병어(중·마리) 3980원, 생삼치 특·특대 사이즈를 각각 7980원, 9980원에 판매한다.

홈파티 준비 부담을 줄여주는 키친델리 즉석조리 상품도 강화했다. 홍콩관광청과 협업을 통해 출시한 인기 홍콩요리 간편식 3종이 대표적이다. 탱글한 새우 피시볼과 시원한 육수, 옥수수면, 라조장이 어우러진 '새우완탕(366g)'은 6980원, 닭가슴살, 토마토, 목이버섯을 땅콩드레싱, 라조장과 즐길 수 있는 '고소한 참깨 닭냉채 WITH 이금기(430g)'는 9980원, 새우?두부 피시볼과 짬뽕 풍의 매콤한 육수가 조화로운 '매콤 샤브샤브(711g)'는 1만4980원이다.

이마트는 내년 1월 1일까지 홍콩 간편 요리를 구매한 고객을 대상으로 경품 이벤트 참여 기회도 제공한다. 상품에 표기된 QR코드를 스캔해 이벤트 페이지에 접속하면 구매 인증 및 응모를 진행할 수 있다. 구매 인증 시 영수증이 필요하다.

1등(1명)은 5성급 호텔, 비즈니스 항공권을 포함한 800만원 상당의 미식여행권(2인), 2등(5명)에게는 홍콩 항공권(2인), 3등(100명)에게는 이마티콘 5000원권이 주어진다. 이 외에도 키친델리에서는 신세계포인트 적립 시 '스시-e 프리미엄 모둠초밥A(18입)'은 20% 할인한 1만8384원에, '매콤 꼬막 비빔밥'은 3000원 할인한 9980원에 판매한다.

정우진 이마트 마케팅담당은 "연말은 먹거리 수요가 늘어나는 시기인 만큼 홈파티에 어울리는 다양한 행사를 준비했다"며 "높아진 물가 속에서도 합리적 가격으로 쇼핑을 경험하고 소중한 인연들과 즐거운 시간을 보내는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



