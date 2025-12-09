인권위 노조 "직원 77% 안창호 위원장 퇴진 찬성"

국가인권위원회 사무처 직원 77%는 안창호 인권위원장의 퇴진을 요구에 찬성한다는 설문 결과가 나왔다.

9일 민주노총 전국공무원노동조합 국가인권위원회지부는 지난 3~8일 인권위 사무처 직원 212명 대상 설문조사에서 '인권위 정상화를 위한 안 위원장 퇴진 요구에 대해 어떻게 생각하냐'는 질문에 77.4%(164명)가 '퇴진해야 한다'고 응답했다고 밝혔다. '퇴진할 필요 없다'는 응답은 8.5%(18명)에 그쳤다. 무응답은 14.2%(30명)였다.

인권위가 지난 2월 윤석열 전 대통령 탄핵심판 방어권 보장 안건을 의결한 것에 대해서는 89.2%(189명)가 '부적절했다'고 답했다. 적절했다는 응답은 2.8%(6명)에 불과했다.

안 위원장의 업무 수행이 인권위의 가치와 방향에 부합하냐는 질문에는 '부합하지 않는다'는 응답이 86.3%(183명)였다.

인권위지부는 "내란 세력을 옹호하고, 성소수자 같은 사회적 약자에 대해 차별적인 모습을 보여주는 안 위원장과 일부 인권위원에 대해 지속해서 문제를 제기했지만, 안 위원장은 이를 '일부 의견'으로 폄훼했다"며 "직원들의 열망을 모아 정상화의 길을 찾을 것"이라고 전했다.





변선진 기자



