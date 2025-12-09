[특징주]성호전자, 에이디에스테크 인수 소식에 연이틀 上

성호전자 성호전자 043260 | 코스닥 증권정보 현재가 5,010 전일대비 1,150 등락률 +29.79% 거래량 3,835,802 전일가 3,860 2025.12.09 10:21 기준 관련기사 [특징주]성호전자, '닌텐도 스위치2' 전세계 품절대란…日만 사전예약 220만↑[클릭 e종목]"성호전자, 필름 커패시터 다양한 분야에 탑재 확대"[e공시 눈에띄네]현대건설, 9830억원 규모 재건축정비사업 공사 수주(종합) 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

9일 오전 9시 10분 기준 성호전자는 전일 대비 29.79%(1150원) 급등하며 이틀 연속 상한가(5010원)를 기록했다.

회사가 전날 장 마감 후 광통신 장비 업체 에이디에스테크 지분 87.5%(35만주)를 2800억원에 인수한다고 공시하면서 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다. 인수 지분 규모는 지난해 말 기준 성호전자 총자산(3673억원)의 76.23%, 자기자본(1535억원) 대비 182.44% 수준이다.

양수 목적은 지배 지분 확보 및 사업 다각화이며, 양수 예정일은 내년 1월 16일이다.

같은 날 성호전자는 타법인 증권 취득 자금을 조달하기 위해 500억원 규모 전환사채를 발행했다. 또 운영자금 100억원, 타법인 증권 취득 자금 200억원을 조달하기 위해 300억원 규모 신주인수권부사채 발행도 공시했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



