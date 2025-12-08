본문 바로가기
트와이스, 해외 가수 최초 도쿄 국립경기장 콘서트

이이슬기자

입력2025.12.08 08:50

트와이스 월드투어 '디스 이스 포' 일본 도쿄 국립경기장 포스터. JYP엔터테인먼트 제공

트와이스 월드투어 '디스 이스 포' 일본 도쿄 국립경기장 포스터. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스가 내년 4월 해외 아티스트 최초로 일본 도쿄 국립경기장에서 단독 콘서트를 연다고 JYP엔터테인먼트가 8일 밝혔다.


트와이스는 2026년 4월 25·26·28일 도쿄 국립경기장에서 360도 전면 개방 방식의 단독 콘서트를 진행한다. 이번 공연은 월드투어 일환으로 마련되며 회당 약 8만명을 수용해 3회 누적 약 24만명 규모로 치러진다.

트와이스는 최근 2024년 12월6일 발매한 미니 14집 수록곡 '스트래티지(Strategy)'로 K팝 걸그룹 최초로 일본 레코드산업협회 플래티넘 인증을 획득했다. 지난 9월 진행한 일본 돔 투어에서는 총 40만명의 관객을 동원했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
