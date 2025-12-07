오징어잡이 배도 멈춘 토요일… 울릉도 ‘토요 지식 축제’, 매주 대학교수 강연 듣다

경북도민행복대학 울릉군캠퍼스 10개월간 학사일정 마무리

울릉도는 토요일마다 지식이라는 또 다른 파도를 맞았다.

경북 울릉군은 지난 3일 졸업식을 끝으로 2025년 경북도민행복대학 울릉캠퍼스 교육 일정을 완료했다.

경북도민행복대학 울릉군캠퍼스 졸업식. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 프로그램은 지역군민을 위한 평생교육사업의 일환으로 각 분야의 전문가와 학자들을 초청해 수준 높은 강의를 제공하고 있으며 경북도 20여 시군에서 운영되고 있다.

올해 처음 캠퍼스를 신설해 학습자 16인을 모집했고 3월∼12월까지 10개월간의 교육과정을 완주해 12인의 졸업생을 배출했다.

한동대, 영남대 등 지역대학 교수들과 기술명장, 변호사 등 전문가들을 초청한 미래학, 문화예술, 인문학 등을 아우르는 다양한 강의가 매주 진행됐다.

이러한 수업은 지리적 여건상 다양한 문화·교육 프로그램을 접하기 어려웠던 주민들에게 수준 높은 전문 강좌를 직접 들을 기회를 제공해 학습 만족도와 문화 향유의 폭을 크게 넓혀주었으며, 졸업생들 역시 새로운 지식 습득과 주민 간 교류 확대 등을 높이 평가하며 프로그램의 가치를 인정했다.

남한권 군수는 "경북도민대학 울릉캠퍼스는 2026년에도 열릴 예정이며, 주민들의 수요를 반영해 더 유익한 커리큘럼을 준비하겠다"고 말했다.

경북도민행복대학 울릉군캠퍼스. 울릉군 제공 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>