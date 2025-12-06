'고마움과 따뜻함' 느낄 수 있는 '따뜻한 실, 고마운 마음'展

동대전도서관, 가양동 할머니·제주 해녀 할머니 뜨개 작품과 삶의 이야기



동대전도서관이 오는 28일까지 1층 전시실에서 시민들이 '고마움'과 '따뜻함'을 시각적으로 느끼고 직접 체험할 수 있도록 '따뜻한 실 고마운 마음 展'을 연다.

이번 전시는 뜨개 작품과 심리상담 프로그램을 결합한 복합 체험형 전시다.

전시는 그림책에서 영감을 받은 공간 연출과 뜨개 할머니 작가들의 작품, 심리 치유 프로그램 등 네 가지 콘텐츠로 구성된다.

'애너벨의 방'은 그림책 '애너벨과 신기한 털실'을 모티프로 한 몰입형 공간으로 관람객에게 따뜻하고 편안한 분위기를 제공한다.

'과거 이야기'에서는 제주 해녀 뜨개 할머니 김영아 작가의 삶과 작품을, '미래 이야기'에서는 가양동 지역 주민 김미현 할머니의 뜨개 작품을 선보인다.

'심리상담 마음 들여다보기' 프로그램은 심리상담사와 함께 뜨개 작품 감상과 감정 탐색을 결합한 치유형 프로그램으로 운영된다.

동대전도서관 변옥진 과장은 "이번 전시는 뜨개 작품과 이야기를 통해 시민들이 정서적 안정과 따뜻한 공감을 경험하도록 돕고, 일상 속 예술 활동과 지역 공동체 문화를 자연스럽게 확장하는 효과를 기대한다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



