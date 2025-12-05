[포토] 이창용 총재 질문에 답하는 최태원 대한상의 회장

최태원 대한상공회의소 회장(오른쪽)과 이창용 한국은행 총재가 5일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '제4회 한국은행-대한상공회의소 세미나, AI 기반의 성장과 혁신'에 참석해 특별대담 하고 있다.







