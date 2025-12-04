부산시교육청-BNK부산은행-초록우산어린이재단, 초등학생 맞춤형 금융교육 콘텐츠 공동 제작

현직 교사·금융전문가 참여하는 자문단 구성



영상·교재 10편 보급·찾아가는 금융교육 실시

부산시교육청(교육감 김석준)은 4일 교육청에서 BNK부산은행(은행장 방성빈), 초록우산어린이재단(부울경권역총괄본부장 이수경)과 '학생 맞춤형 경제금융교육 콘텐츠 제작 지원식'을 개최했다.

부산시교육청이 BNK부산은행, 초록우산어린이재단과 '학생 맞춤형 경제금융교육 콘텐츠 제작 지원식'을 열고 기념촬영하고 있다. 부산시교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 지원식은 급변하는 금융 환경 속에서 초등학생들이 올바른 경제관념을 형성하고 건전한 소비 습관을 갖춘 미래 경제 주체로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

세 기관은 이번 협력을 통해 초등학교 교육과정과 연계한 맞춤형 금융교육 영상과 교재 총 10편을 공동 제작할 계획이다. 특히 교육의 현장성 및 전문성 강화를 위해 현직 교사 5명과 부산은행 직원 5명으로 구성된 '금융교육 자문단'이 기획 단계부터 참여해 콘텐츠의 완성도를 높인다.

콘텐츠는 이달부터 본격적으로 제작에 들어가 내년 3월 신학기에 맞춰 일선 학교에 보급된다. 또 내년 4월부터는 전문 강사가 학교를 찾아가는 '찾아가는 경제금융교육' 프로그램도 운영해 학생들의 실질적인 금융 역량 강화를 지원할 예정이다.

김석준 교육감은 "우리 아이들의 금융 역량 강화를 위해 뜻을 모아주신 BNK부산은행과 초록우산어린이재단에 감사드린다"며 "현장 교사와 금융 전문가가 함께 만드는 이번 콘텐츠가 학생들에게 '살아있는 경제 교과서'가 되길 기대한다. 지역사회와 협력해 체험 중심 금융교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



