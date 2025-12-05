본문 바로가기
숭실대, 시각디자인 졸업 전시회 개최

이은서기자

입력2025.12.05 11:00

숭실대학교는 지난 3일부터 오는 7일까지 글로벌미래교육원 시각디자인 전공 학생들의 졸업 전시회 'DIVE'를 형남 공학관 2층에서 개최한다. 전시는 오전 10시부터 오후 8시까지 관람할 수 있다.

숭실대 형남 공학관 2층에서 개최 중인 시각디자인과 졸업전시회 DIVE 포스터. 숭실대 제공.

숭실대 형남 공학관 2층에서 개최 중인 시각디자인과 졸업전시회 DIVE 포스터. 숭실대 제공.

전시는 '깊이 들어가야 보이는 것들'을 주제로, 학생들은 눈에 보이지 않던 세계와 그 속에 숨어있는 색과 형태 및 마음의 영역을 탐구한 작품을 선보인다.


고동환 글로벌미래교육원장은 "학생들의 학문적 성취와 예술적 탐구가 결실을 맺는 자리"라며 "창의적이고 미래지향적 교육의 가치를 느낄 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.

백금란 시각디자인 전공 주임교수는 "학생들의 성장을 확인하는 동시에 관람객에게도 깊은 울림을 전하는 시간이 되기를 바란다"고 했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
