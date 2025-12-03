현대차, 'FIFA 북중미 월드컵' 어린이 그림 공모전 개최

현대자동차가 다가오는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'을 맞아 전 세계 어린이 축구 팬을 대상으로 월드컵 본선에 진출한 48개국 중 좋아하는 대표팀을 응원하는 마음을 그림에 담아 제출하는 어린이 그림 공모전을 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 그림 공모전은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 99,788 전일가 266,000 2025.12.03 09:26 기준 관련기사 현대차, 선박·트랙터 적용 수소연료전지 개발 나선다외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라CJ대한통운, 울산 물류에 '현대차 수소 트랙터' 투입 전 종목 시세 보기 close 와 FIFA가 함께 주최하는 월드컵 프로그램 '비 대어 윗 현대(Be There With Hyundai)'다. 글로벌 축구 팬을 대상으로 슬로건과 지속 가능한 공약 같은 응원 콘텐츠를 응모 받아 공모전 기간 중 각국 대표팀 버스에 부착하는 행사로 2006년 독일 월드컵에서 처음 실시됐다.

참여를 희망하는 어린이는 FIFA 공식 사이트에 접속해 양식에 맞는 템플릿을 내려받아 대표팀을 응원하는 마음을 담은 그림을 그려 홈페이지에 안내된 이메일로 내년 1월30일까지 접수하면 된다.

현대차와 FIFA는 심사를 거쳐 대표팀별 최종 작품을 선정할 예정이다. 선정된 작품은 각국 대표팀 선수단 공식 버스에 부착된다. 또 최종 작품으로 선정된 어린이들에게는 보호자 1인과 함께 월드컵 경기를 직접 관람할 수 있도록 경기 관람권과 호텔 숙박권, 항공권 등을 제공할 예정이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>