현대차, 'FIFA 북중미 월드컵' 어린이 그림 공모전 개최

전영주기자

입력2025.12.03 09:22

현대자동차가 다가오는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'을 맞아 전 세계 어린이 축구 팬을 대상으로 월드컵 본선에 진출한 48개국 중 좋아하는 대표팀을 응원하는 마음을 그림에 담아 제출하는 어린이 그림 공모전을 개최한다고 3일 밝혔다.


현대차, 'FIFA 북중미 월드컵' 어린이 그림 공모전 개최
이번 그림 공모전은 현대차 와 FIFA가 함께 주최하는 월드컵 프로그램 '비 대어 윗 현대(Be There With Hyundai)'다. 글로벌 축구 팬을 대상으로 슬로건과 지속 가능한 공약 같은 응원 콘텐츠를 응모 받아 공모전 기간 중 각국 대표팀 버스에 부착하는 행사로 2006년 독일 월드컵에서 처음 실시됐다.

참여를 희망하는 어린이는 FIFA 공식 사이트에 접속해 양식에 맞는 템플릿을 내려받아 대표팀을 응원하는 마음을 담은 그림을 그려 홈페이지에 안내된 이메일로 내년 1월30일까지 접수하면 된다.


현대차와 FIFA는 심사를 거쳐 대표팀별 최종 작품을 선정할 예정이다. 선정된 작품은 각국 대표팀 선수단 공식 버스에 부착된다. 또 최종 작품으로 선정된 어린이들에게는 보호자 1인과 함께 월드컵 경기를 직접 관람할 수 있도록 경기 관람권과 호텔 숙박권, 항공권 등을 제공할 예정이다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
