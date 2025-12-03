본문 바로가기
'강원 방문의 해' 가을 성적 '대박'…10월 관광객, 전년 대비 22.2% ↑

이종구기자

입력2025.12.03 08:56

도·강원관광재단, 관광동향 분석
10월 방문객 1592만명 돌파
인제군 113% 폭발적 성장
전월 대비 무려 42.2% 증가

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 빅데이터 기반의 강원관광 동향분석을 통해 강원특별자치도를 방문한 10월 관광객은 전년 동월 대비 22.2%, 전월 대비 42.2% 모두 증가한 약 1592만명이라고 3일 밝혔다.

강원도 10월 관광 동향분석. 강원관광재단 제공

원본보기 아이콘

외국인 관광객 수는 31만3881명으로 전년 같은 달(29만5920명)보다 6.1% 증가했으며, 국가별로는 중국(5만5871명), 필리핀(3만760명), 일본(2만5424명), 미국(2만4169명), 인도네시아(2만402명) 순으로 외국인 관광객 방문이 두드러졌다.


지난 10월은 전년 동월·전월 대비 18개 시군에서 모두 관광객이 증가했으며, 관광객 증가세가 되살아나며 회복 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 이 중 인제군은 전년 동월대비 가장 높은 관광객 증가율(31.8%)을 기록하였고, 이어서 태백시(31.3%), 동해시(28.1%), 영월군(24.0%), 양구군(23.9%) 등 순으로 관광객 증가세를 보였다. 특히 인제군의 경우, 전월 대비 관광객 또한 가장 높은 증가율(113.0%)을 보였으며, 가을철 관광 수요가 집중됨에 따라 증가세가 두드러진 것으로 나타났다.

'강원 방문의 해 10월 추천 여행지'로 집중 조명된 철원군 · 정선군의 주요 관광지 경우, 은하수교(107.91%), DMZ생태평화공원(98.13%), 민둥산(161.06%), 가리왕산케이블카(86.69%) 등에서 전월 대비 높은 관광객 증가세를 보였다.


10월 관광소비는 약 1577억원으로 전년 동월 대비 5%(약 83억원) 감소했으나, 전월 대비 19.4%(약 256억원) 큰 폭으로 증가했다.

업종별로는 전년 동월대비 교통(45.7%) 부문에서 증가했으며, 전월 대비로는 교통·숙박·음식·레저 모든 부문에서 증가세를 보였다.


한편, 외지인 관광객 숙박의 경우, 전월과 전년 동월 대비 무박 당일 여행과 1박·2박·3박 체류 여행이 모두 증가했으며, 전년 동월 대비 세부 증가율은 각각 무박(인제군, 31.1%), 1박(양구군, 45.1%), 2박(태백시, 127.6%), 3박(태백시, 192.0%) 부문별로 높은 증가율을 보였다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "지난 10월, 긴 연휴가 이어지면서 강원 관광 회복 흐름이 한층 뚜렷해졌다"며 "스키장 개장과 함께 본격적으로 동계관광 시즌이 시작된 만큼, 동계관광 수요 대응과 활성화에 적극 앞장서겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

